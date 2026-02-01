Esquí: Suizo Von Allmen celebró en Crans Montana

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 01 FEB - El suizo Franjo von Allmen se adjudicó la competencia de descenso en la Copa del Mundo de esquí alpino celebrada en Crans Montana, donde antecedió al italiano Dominik Paris y al estadounidense Ryan Cochran-Siegle.

"Estoy muy contento y con mucha confianza por los Juegos Olímpicos. Me siento genial y tengo buen ritmo. Cuando esquío como sé, entonces estamos", afirmó Paris tras el podio número 52 de su carrera.

El italiano de 36 años se dio el gusto de escoltar por 65 centésimas de segundo a Von Allmen (campeón mundial vigente) en la última competencia previa a los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, previstos del viernes 6 al domingo 22.

Paris figura entre los anotados para la competencia de descenso de Milán-Cortina 2026 prevista sábado 7 en la pista Stelvio de Bormio, donde el italiano se siente como en casa y donde ha ganado en repetidas ocasiones.

Por su parte, Von Allmen, de 25 años, conquistó su quinta victoria en la Copa del Mundo y se perfila como uno de los rivales más duros para Paris en Milán-Cortina 2026 al igual que Cochran-Siegle y el suizo Marco Odermatt. (ANSA).