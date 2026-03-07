Esquí: victoria de Laura Pirovano

Pirovano se impuso con un tiempo de 1'21"40 y cerró por delante de la alemana Emma Aicher (1'21"41), que lidera la clasificación con 386 puntos, contra 336 de la italiana y 400 de la estadounidense Lindsey Vonn, fuera de competencia por el grave accidente que sufrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo.

El podio lo completó la estadounidense Breezy Johnson (1'21"69), ganadora del oro olímpico en esa edición de los Juegos recientemente finalizada en la que la italiana Sofia Goggia sumó bronce en la prueba de descenso en la que hoy finalizó en el decimoséptimo puesto (1'22"30).

"Me siento en el séptimo cielo porque hoy pude esquiar bien y me sentía con muchísima confianza", resumió Pirovano al celebrar su primera victoria en una Copa del Mundo y al confesar que todavía no podía creer que lo había logrado mientras reconocía que mientras esperaba que completara la prueba la última competidora "Me temblaban las manos".

"Gané por apenas una centésima de segundo y lo lamento por Aicher, pero muchas veces me tocó perder así y lo quiero disfrutar. No sé qué fue lo que cambió hoy o por qué tardó tanto en llegar esta victoria. Quizás fue por el afecto y el apoyo de mis compañeras de equipo, pero también de mis rivales", completó.

Diametralmente opuestas las sensaciones de Goggia, quien reconoció que la nieve "estaba dura y compacta y me sentí como una jirafa patinando sobre hielo" y espera tener revancha mañana en una prueba en la que Pirovano intentará aprovechar el envión anímico para soñar con una posible consagración en esta disciplina. (ANSA).