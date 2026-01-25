Esquí: Victoria número 108 para Shiffrin

Shiffrin, que conquistó su triunfo número 71 en la especial de Spindleruv Mlyn, se aseguró así su noveno título de eslalon en la Copa del Mundo de eslalon pese a que todavía restan dos carreras al ganar con un tiempo de 1'37"59, con el que antecedió a la suiza Camille Rast (1'39"26) y a la alemana Emma Aicher (1'39"77).

El calendario de la Copa del Mundo femenina continuará con la etapa de Crans Montana, la última antes de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

El viernes 23 está prevista la disputa de la prueba de descenso, mientras que al día siguiente se anuncia la competencia de supergigante, con el esperado regreso de las atletas italianas Federica Brignone y Sofia Goggia.

En el circuito masculino, en tanto, se registró el triunfo de Feller en Kitzbuhel, donde se impuso con un tiempo de 1'40"60, con el que antecedió al suizo Loic Meillard (1'40"95) y al alemán Linus Strasser (1'41"13).

Feller, de 29 años, conquistó la novena victoria de su carrera en la Copa del Mundo, que seguirá en Austria, pues se trasladará a Schladming (Estiria), donde el martes 27 se disputará un eslalon gigante y el miércoles 28 se llevará a cabo un eslalon especial. (ANSA).