Esquí: Victoria número 50 de Marco Odermatt

(ANSA) - VAL GARDENA (BOLZANO), 18 DIC - El esquiador suizo Marco Odermatt celebró su victoria número 50 en la Copa del Mundo al imponerse en la pista Saslong de Val Gardena, donde antecedió a su compatriota y campeón vigente Franjo Von Allmen y al italiano Dominik Paris.

Odermatt, quien igualó al italiano Alberto Tomba en el cuarto puesto con la mayor cantidad de victorias en la Copa del Mundo, se impuso con un tiempo de 1'24"48, mientras que Von Allmen lo escoltó con 1'24"63 y Paris completó el podio con 1'24"67.

"Digamos que esta carrera ha sido un buen entrenamiento para mañana y el día siguiente", afirmó Paris, quien subió a un podio por quincuagésima vez en su carrera, al recordar su victoria del año pasado en el descenso de Val Gardena.

Con las previsiones meteorológicas notablemente mejoradas, se espera que mañana se dispute el super-G, mientras que el sábado 20 está previsto el clásico descenso de Val Gardena, con un tiempo de carrera aproximadamente 20 segundos más largo que el de hoy. (ANSA).