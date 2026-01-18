Esquí: victorias de Aicher, Nyenget y Mcgrath

Nyenget ganó la prueba de 10 kilómetros de técnica clásica de Oberhof con un tiempo de 21'09"1, con el que antecedió por 13"8 al finlandés Iivo Niskanen y por 14"5 al también noruego Erik Valnes.

A su vez, McGrath ganó en 1'45"99 el eslalon especial de la Copa del Mundo celebrada en Wengen, donde celebró la quinta victoria de su carrera al revalidar su triunfo del año pasado en esa misma pista.

El segundo puesto fue para el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, quien frenó el cronómetro en 1'46"45, mientras que el también noruego Henrik Kristoffersen terminó tercero en 1'46"80 para subir al podio por centésima vez en su carrera.

La Copa del Mundo continuará en Kitzbuehel (Austria), donde el viernes 23 se disputará el SuperG y el sábado 24 está previsto el descenso, mientras que al día siguiente se anuncia el eslalom especial.

Por su parte, Aicher, de 23 años, ganó el SuperG disputado en Tarvisio por la Copa del Mundo femenina con un tiempo de 1'14"04, un registro que le significó la cuarta victoria de su carrera, la segunda tras imponerse en la competencia de descenso de Val d'Isere.

Aicher cruzó la meta delante de la estadounidense Lindsey Vonn, quien finalizó segunda en 1'14"31, y de la checa Ester Ledecka, quien completó el podio en 1'14"98.

La neozelandesa Alice Robinson sufrió una grave caída sin secuelas físicas y ahora cayó al tercer puesto de la clasificación general con 188 puntos, doce menos que la italiana Sofia Goggia, que finalizó sexta y lidera la tabla por delante de Vonn (190).

El calendario de la Copa del Mundo continuará el martes 20 con la prueba gigante en programa en la pista Erta de Plan de Corones. (ANSA).