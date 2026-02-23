Esquí: Vonn agradece a su médico por evitar que le amputen la pierna izquierda

"El doctor Tom Hackett me salvó la pierna; me salvó de una amputación", afirmó Vonn en un video publicado en redes sociales tras recibir el alta hospitalaria en Estados Unidos, donde fue sometida a otras cuatro operaciones.

"Tomará aproximadamente un año que sanen todos los huesos. Luego decidiré si me quitan todo el metal y luego me operarán de nuevo para finalmente reparar también el ligamento cruzado anterior.

Será un largo camino, pero lo lograré", confió Vonn.

La esquiadora de 41 años había agradecido también en redes sociales la atención médica que recibió en Italia, donde fue sometida a cuatro operaciones luego de la espectacular caída que protagonizó en los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Vonn regresó a Estados Unidos tras haber estado internada en el Hospital Ca' Foncello de Treviso, donde fue operada cuatro veces para remediar la lesión que sufrió en su pierna izquierda durante la prueba de descenso libre de Milán-Cortina 2026.

Vonn, quien sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda durante la caída que padeció el domingo 8 en la prueba de descenso libre femenina, volvió al ruedo después de anunciar su retiro en 2019.

La estadounidense había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre de la Copa del Mundo en Crans Montana. (ANSA).