Esquiadora de EE. UU. Vonn, llevada al hospital tras grave accidente en prueba de descenso en Juegos de Invierno

Por Alan Baldwin

AMPEZZO, Italia, 8 feb (Reuters) - La gran esquiadora estadounidense Lindsey Vonn fue trasladada en helicóptero al hospital tras su audaz intento de ganar la medalla de oro olímpica en descenso con un ligamento cruzado anterior roto, que terminó en una terrible caída a los 13 segundos de comenzar la prueba el domingo

Una fuente bien informada dijo a Reuters que un helicóptero estaba llevando a la esquiadora de 41 años al hospital de Treviso después de que la subieran a una camilla médica y la sacaran de la soleada pista Olimpia delle Tofane

Vonn, cuya lucha por llegar a la línea de salida a pesar de su lesión de rodilla dominó los primeros días de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, vio cómo su improbable aventura se truncaba entre gritos de dolor en la nieve

Con el dorsal número 13 y una rodillera en la rodilla izquierda, lesionada en una caída en Crans Montana el 30 de enero, Vonn parecía muy motivada en la puerta de salida

Golpeó sus bastones de esquí antes de lanzarse, con su agresividad habitual, por una de sus pistas favoritas en una montaña que le ha dado muchas satisfacciones en el pasado

La medallista de oro de 2010, la segunda esquiadora más exitosa de la Copa del Mundo de todos los tiempos con 84 victorias, pareció golpear la cuarta puerta con el hombro, perdiendo el control y saliendo por los aires

A continuación, salió disparada de la pista a gran velocidad antes de quedar tendida en el suelo

Se pudo oír a Vonn gritar en la retransmisión televisiva, mientras los aficionados y sus compañeros de equipo jadeaban horrorizados antes de que un silencio impactante cayera sobre la abarrotada zona de meta

Rápidamente se vio rodeada por varios médicos y oficiales antes de que llegara un helicóptero de rescate alpino "Falco 2" amarillo y la trasladara en una camilla naranja

El helicóptero llevó inicialmente a Vonn al hospital Codivilla Putti de Cortina para que le realizaran un examen médico. Mientras sobrevolaba la ciudad, los espectadores aplaudieron

"El equipo médico respondió de inmediato y el tiempo de intervención fue excelente", afirmó el Comité Olímpico Internacional

No se dio ninguna información inmediata sobre su estado

LOS ESQUIADORES, CONMOCIONADOS Su compatriota Breezy Johnson, la campeona mundial que había marcado el mejor tiempo, se tapó los ojos y apartó la mirada cuando llamaron al helicóptero

Johnson se coronó más tarde campeona en un día agridulce de orgullo y dolor para el equipo

"Mi corazón está con ella", dijo Johnson, la primera medallista estadounidense de los Juegos, quien añadió que el entrenador de Vonn le había dicho que la estaba animando desde el helicóptero

"Cuando te gusta tanto la pista y te duele así, duele aún más"

Vonn esperaba convertirse en la medallista olímpica de esquí alpino de más edad tras ganar dos pruebas de descenso de la Copa del Mundo este año y subir al podio en las otras tres

Podría decirse que es la atleta más destacada de los Juegos, y su caída causó conmoción durante el segundo día

Su compañero de equipo, el esquiador de descenso Bryce Bennett, que lo vio en la plaza del pueblo en una pantalla gigante en Bormio, donde se celebran las carreras masculinas, quedó atónito por lo que había visto

"Obviamente, es una pena. Es como si el riesgo del descenso fuera alto y... Es como si todo el mundo lo hiciera parecer tan fácil cuando todo va bien y luego ves lo rápido que puede cambiar la situación", declaró a Reuters

"Su pierna derecha no tenía muy buen aspecto, pero ya veremos"

VONN ARRIESGÓ DEMASIADO Incluso los comentaristas de televisión se mostraron visiblemente conmocionados por la caída de Vonn

La doble medallista de oro olímpica Tina Maze, que trabaja para Eurosport, dijo que Vonn había arriesgado demasiado en su carrera

"Por supuesto, si no estás en buena forma, las consecuencias son aún peores, pero todos conocemos a Lindsey", dijo. "Es su decisión, ella quería hacerlo sin importar lo que pasara"

"Es muy duro para todos los que estamos aquí ver esto, especialmente para su familia, sus compañeros de equipo y todos los que trabajan con ella. Es terrible"

El presidente de la FIS, Johan Eliasch, dijo que era un aspecto duro y trágico del esquí de competición

"Solo puedo darle las gracias por lo que ha hecho por nuestro deporte, porque esta carrera ha sido la comidilla de los Juegos y ha puesto a nuestro deporte en el mejor lugar posible", añadió. "Espero que se recupere pronto y que vuelva a esquiar muy, muy pronto"

La hermana de Vonn, Karin Kildow, dijo que ella había puesto "todo su corazón" en competir en los Juegos Olímpicos, especialmente porque se celebraban en una pista que le encanta

"Sin duda, eso es lo último que queríamos ver", declaró a la NBC. "Cuando ocurre algo así, lo único que deseas es que esté bien, y fue aterrador. Se arriesgó mucho y lo dio todo". (Reporte de Alan Baldwin; redacción de Martyn Herman; reportaje adicional de Sara Rossi, Julien Pretot y Marleen Kasebier; edición de Ken Ferris. Editado en español por Natalia Ramos)