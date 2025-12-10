Esquiadora de fondo busca poner a India en el mapa de los deportes de invierno

La mayoría de los competidores de Bhavani Thekkada crecieron esquiando. Ella creció en una finca de café, en el sur de India.

Así que, como esquiadora de fondo, está un poco rezagada.

Thekkada ha estado recorriendo pistas europeas en las últimas semanas tratando de mantener vivo su sueño olímpico. Es poco probable que se clasifique para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, pero está alcanzando otros objetivos en el camino.

"Estaré realmente agradecida y feliz si incluso una persona en India se inspira en mi viaje y quiere practicar esquí, lo cual ya está sucediendo: he estado recibiendo muchos mensajes", dijo Thekkada, de 30 años, a LA NACION en una entrevista.

Thekkada documenta su viaje en las redes sociales y es noticia en su país. Su medalla de bronce en una carrera de cinco kilómetros en Chile en septiembre, aunque solo compitieron un puñado de atletas, fue aclamada como la primera medalla internacional de India en esquí de fondo femenino.

La carrera de 10 kilómetros de la Copa del Mundo del mes pasado en Finlandia fue un baño de realidad. En un grupo de élite, Thekkada terminó última entre 81 atletas, más de 16 minutos detrás de la ganadora, la sueca Frida Karlsson. La estrella estadounidense Jessie Diggins finalizó quinta.

"Las 80 mejores chicas que competían conmigo tenían todo un equipo con ellas. Tenían entrenadores, técnicos de cera, tenían managers", dijo Thekkada, quien ha ganado varios títulos nacionales en India. "Yo estaba allí con unos pocos años de experiencia en esquí... un par de horas de entrenamiento con algunos entrenadores".

Por ser una temporada de clasificación olímpica, la elegibilidad es lo suficientemente flexible como para que Thekkada pueda estar en la línea de salida. El objetivo no es vencer a las oponentes, sino cerrar la brecha de tiempo para mejorar su puntuación.

"Puede que no sea la mejor del mundo, pero realmente estoy tratando de estar allí", dijo. "Podría estar un par de minutos detrás de los mejores atletas, pero también estoy un par de años detrás en el entrenamiento que han tenido".

Thekkada tuvo un resultado similar en la carrera de 10 kilómetros de la Copa del Mundo del fin de semana pasado en Trondheim, Noruega, lo que deja el próximo evento en Davos, Suiza, como su última oportunidad para desbloquear un cupo olímpico para India.

En gran parte autofinanciada, Thekkada opera principalmente de manera independiente, por lo que estaba agradecida cuando varios equipos nacionales le echaron una mano en Trondheim. Los canadienses y chilenos ayudaron con el encerado y el entrenamiento, y los italianos transportaron su equipo, dijo.

Y durante la carrera, escuchó a Diggins.

"Jessie estaba allí animándome con más fuerza durante la carrera. Realmente significó mucho para mí", dijo Thekkada en Instagram.

India toma nota

Además de la cobertura mediática en India, un miembro del Parlamento de su región de Karnataka, Tejasvi Surya, escribió en X: "Sus logros la convierten en una inspiración para la generación joven".

Thekkada ha utilizado su creciente perfil público para instar a los líderes indios. Después de su podio en Chile, escribió en X: "Espero que al menos ahora el gobierno comience a notar (y) apoyar a los atletas de deportes de invierno", y etiquetó al primer ministro indio Narendra Modi.

El esquiador alpino Arif Khan fue el único indio en competir en los Juegos de Beijing 2022.

Solo dos mujeres indias, Shailaja Kumar y Neha Ahuja, han competido en los Juegos de Invierno, según el sitio web de los Juegos Olímpicos.

Inspiración de Bollywood y Bjørgen

Thekkada no vio nieve hasta que tenía 20 años. Se interesó en el montañismo "después de ver algunas películas de Bollywood", dijo. Como instructora de montañismo en el Himalaya, también aprendió esquí alpino.

Y luego vio los Juegos de Pyeongchang 2018, donde Marit Bjørgen se convirtió en la olímpica de invierno más condecorada. La gran noruega había dado a luz un par de años antes.

"Su viaje me fascinó", dijo Thekkada. "He visto en la comunidad india que 'las mujeres no pueden hacer eso. Una vez que tienes un bebé, una vez que tienes más de 30 años, no puedes hacer esto'. Realmente me motivó mucho".

Después de Milán-Cortina, están los Juegos Olímpicos de los Alpes Franceses en 2030.

"Si no es este año", dijo Thekkada, "entonces quiero esforzarme para los próximos cuatro años".

