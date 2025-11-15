Esquiadora Shiffrin suma en eslalon de Levi su 102ª victoria en Copa del Mundo

La reina estadounidense del esquí alpino Mikaela Shiffrin dominó el sábado el eslalon de Levi en Finlandia, sumando su 102ª victoria en Copa del Mundo, con la que envía una señal clara a su competencia desde la primera carrera del año.

Tras haber dominado ya con claridad desde la primera manga del día, Shiffrin superó el sábado a la albanesa Lara Colturi (a 1,66 segundos) y a la alemana Emma Aicher (2,59 segundos).

A tres meses de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina (6-22 de febrero), Mikaela Shiffrin demuestra haber superado definitivamente la lesión en el abdomen que la apartó de las pistas varios meses la pasada temporada.

