Esquiadores y snowboarders rusos ganan fallo del TAS para intentar clasificar a Juegos de Invierno

LAUSANA, Suiza (AP) — Los esquiadores y snowboarders rusos ganaron el martes un fallo judicial que les da la oportunidad de solicitar competir como atletas neutrales en eventos de clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, indicó el ministro de deportes ruso, Mikhail Degtyaryov.

Degtyaryov publicó en redes sociales que una apelación de Rusia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó una prohibición general impuesta por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

El CAS no ha publicado su fallo, que sería otra victoria legal para los deportistas de invierno de Rusia y Bielorrusia después de casi cuatro años de exclusión de competiciones internacionales durante la guerra en Ucrania.

En octubre, una apelación similar al CAS por parte de los deportistas y la federación rusa de luge falló en contra del veto generalizado basado en sus pasaportes.

Las organizaciones deportivas han excluido a los rusos principalmente por razones de seguridad.

Aun así, habría poco tiempo para que la FIS procese las solicitudes de los atletas para competir con estatus neutral antes de la fecha límite de clasificación del 18 de enero. Los Juegos Olímpicos de Invierno comienzan el 6 de febrero.

El estatus neutral puede ser aprobado en la mayoría de los deportes, siguiendo la indicación del Comité Olímpico Internacional, para atletas que no han apoyado públicamente la invasión militar de Ucrania y no tienen vínculos con agencias militares o de seguridad del estado.

Los deportistas rusos y el personal del equipo también enfrentan desafíos para obtener visas para ingresar a algunos países que albergan eventos de clasificación, como en el circuito de la Copa del Mundo en esquí alpino, esquí de fondo y estilo libre, y snowboard.

