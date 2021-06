Esri lanza un nuevo mapa global de cobertura del suelo 2020

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 24, 2021--

Esri, el líder global en inteligencia sobre ubicaciones, anunció hoy que lanzará por primera vez un nuevo mapa global de cobertura del suelo 2020 como parte del Living Atlas de la empresa. El mapa se construyó con imágenes del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) y se desarrolló mediante un nuevo proceso de trabajo de aprendizaje automático en colaboración con Impact Observatory, el nuevo socio Silver de Esri, así como con el antiguo socio Microsoft.

Esri releases first-ever high-resolution (10-meter), 2020 global land cover map (Photo: Business Wire)

El nuevo mapa se actualizará anualmente para reflejar la detección de cambios y destacar los cambios terrestres planetarios, especialmente los relacionados con los efectos de la actividad humana. El mapa global de cobertura del suelo 2020, un mapa coherente de la cobertura terrestre de todo el mundo basado en la información satelital más actualizada, puede combinarse con otras capas de datos para infraestructuras ecológicas, proyectos de sostenibilidad y otros trabajos de conservación que requieren una imagen holística de la huella humana y natural en el planeta. A finales de este año, Esri e Impact Observatory pondrán a disposición este nuevo modelo de la cobertura del suelo para aportar a la clasificación de la cobertura terrestre bajo demanda, lo que permitirá a la comunidad GIS (sistema de información geográfica) crear mapas para las áreas de proyectos con una frecuencia de una semana.

“Este es un año crítico para la acción climática”, dijo Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que reúne a las partes internacionales para abordar una serie de objetivos comunes, nos complace aportar nuestro granito de arena para poner este mapa a disposición de los usuarios que trabajan por la salud de nuestro planeta”.

Los usuarios también podrán manipular el mapa en asociación con otras capas SIG, como las de terreno, la hidrología, y más, todas ellas disponibles en ArcGIS Living Atlas of the World, la principal colección de información geográfica de todo el mundo, que incluye mapas, aplicaciones y capas de datos. Gracias a las visualizaciones que se están publicando, los planificadores de todo el mundo comprenderán mejor la geografía que les rodea para tomar decisiones más informadas, lo que les permitirá conocer los lugares con una cobertura del suelo distintiva, así como la actividad humana que los afecta.

Los mapas de cobertura del suelo de alta resolución, abiertos, precisos, comparables y oportunos son fundamentales para los responsables de la toma de decisiones en muchos sectores industriales y países en desarrollo. Estos mapas mejoran la comprensión de temas importantes como la seguridad alimentaria, la planificación del uso del suelo, la modelización hidrológica y la planificación de la gestión de recursos. Además, los organismos gubernamentales nacionales encargados de los recursos utilizan la cobertura del suelo como base para comprender las tendencias del capital natural, lo que ayuda a definir las prioridades de planificación del suelo y es el fundamento de las asignaciones presupuestarias.

Impact Observatory, contratado por Esri, desarrolló un modelo de clasificación de tierras de IA de aprendizaje profundo utilizando un conjunto de datos de formación masivo de miles de millones de píxeles de imágenes etiquetadas por humanos, y aplicó este modelo a la recogida de escenas de Sentinel-2 2020, procesando más de 400 000 observaciones de la Tierra para crear el mapa. El enfoque único de aprendizaje automático utilizado para crear este mapa global estará pronto disponible bajo demanda para apoyar a los gestores de la tierra que necesitan supervisar el cambio en un área específica de interés, observando el cambio anual y las diferencias estacionales en la cobertura del suelo.

“Las iniciativas globales están instando a los líderes mundiales a establecer y alcanzar objetivos de conservación ambiciosos”, dijo Steve Brumby, cofundador y director general de Impact Observatory. “Con el apoyo de los expertos geoespaciales de Esri y el acceso a los increíbles recursos informáticos de Microsoft, hemos podido crear en un tiempo récord un mapa de cobertura del suelo que proporciona a los líderes de los gobiernos, las ONG y los distintos sectores una visión novedosa y oportuna del planeta, así como una nueva capacidad impulsada por la IA para obtener información procesable, basada en la ciencia y bajo demanda. Con ello, Impact Observatory espera contribuir al esfuerzo global de conservación”.

Esri publica este valioso recurso bajo una licencia Creative Commons para fomentar una adopción mayor y garantizar un acceso equitativo para los planificadores que crean un planeta más sostenible. Este contenido estará disponible en ArcGIS Online como servicio de mapas y sus 10 millones de usuarios podrán utilizarlo libremente. También estará disponible para su descarga y visualización. Para explorar el nuevo mapa global de cobertura del suelo 2020, visite livingatlas.arcgis.com/landcover.

Acerca de Impact Observatory

Impact Observatory es una empresa de tecnología impulsada por su misión que aporta algoritmos basados en la inteligencia artificial (IA) y datos bajo demanda para el análisis de la sostenibilidad y el riesgo medioambiental para gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y mercados. Fundada en 2020 en Washington, DC, el objetivo de Impact Observatory es capacitar a los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial para que sean superhéroes planetarios, con los conocimientos científicos oportunos y procesables que necesitan para tener éxito. Visítenos en impactobservatory.com.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (Geographic Information Sytem, GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

