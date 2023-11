REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--nov. 15, 2023--

Al adquirir conocimientos sobre cartografía y geografía, los estudiantes, profesores y otros interesados pueden comprender mejor cómo encajan los problemas, desafíos y oportunidades más cruciales del mundo en el contexto de un lugar. Para celebrar el Día del GIS y como parte de la Semana de la Concientización Geográfica, Esri, líder mundial en tecnología de sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés), y la National Geographic Society (NGS), la organización mundial sin fines de lucro, han lanzado la nueva versión de National GeographicMapMaker.

Desarrollada de forma conjunta con Esri, MapMaker es la herramienta cartográfica en línea de National Geographic que utiliza lo más avanzado en software GIS para conectar a las aulas y a los individuos con información geográfica esencial y tecnología para la exploración y la educación. Con esta aplicación web en 2D y 3D, cualquier persona puede experimentar visualmente e interactuar con información geoespacial sobre los sistemas sociales y físicos interconectados de la Tierra, al tiempo que se adentra en el arte de trazar mapas.

¬ęNos sentimos honrados de seguir adelante con nuestra asociaci√≥n con la National Geographic Society para llevar MapMaker 4.0 a los estudiantes de K-12 de todo el mundo¬Ľ, coment√≥ Jack Dangermond, presidente de Esri. ¬ęCreemos que la cartograf√≠a es una herramienta poderosa para el aprendizaje, la comunicaci√≥n y el cambio, y esperamos que MapMaker inspire a la pr√≥xima generaci√≥n para que puedan comprender y cuidar mejor nuestro mundo¬Ľ.

Las actualizaciones de MapMaker 4.0 no se limitan a lo que es un mapa tradicional, sino que ofrecen a los usuarios datos interactivos sobre diversos temas importantes que enriquecen el aprendizaje e ilustran mejor cómo los mapas sirven como potentes dispositivos que nos permiten orientarnos, analizar y visualizar conjuntos de datos complejos, resolver problemas y contar historias.

¬ęLa Sociedad [National Geographic] tiene una larga historia de apoyo a la educaci√≥n en temas de geograf√≠a, y estamos muy contentos de que nuestra relaci√≥n con Esri funcione a√ļn m√°s para fomentar un sentido de asombro y curiosidad sobre el mundo a trav√©s de la tecnolog√≠a de mapeo basada en datos¬Ľ, explic√≥ Deborah Grayson, directora de educaci√≥n de la National Geographic Society. ¬ęNational Geographic MapMaker es una herramienta educativa muy atractiva que tiene el poder de inspirar a la pr√≥xima generaci√≥n de ge√≥grafos, cart√≥grafos y exploradores de National Geographic que muestran la manera en que la geograf√≠a influye en sus vidas y su trabajo todos los d√≠as, as√≠ como la forma en que la pasi√≥n en torno al enfoque geogr√°fico puede abordar los desaf√≠os e impulsar un cambio real en todo el mundo¬Ľ.

El nuevo MapMaker permite a los usuarios crear patrones y relaciones superponiendo mapas, a√Īadiendo notas y bocetos a los mapas, y guardando im√°genes para utilizarlas en trabajos, presentaciones u otras aplicaciones. Estas capas pueden crearse para capacitar a los usuarios, representar diversos biomas, poblaciones y entornos, adem√°s de ver diferentes efectos geogr√°ficos del cambio clim√°tico para un aprendizaje y exploraci√≥n innovadores.

Adem√°s, los alumnos tambi√©n pueden explorar mapas actuales e hist√≥ricos sobre temas como las ciencias de la tierra (por ejemplo, terremotos, volcanes, clima) o la geograf√≠a humana (por ejemplo, caracter√≠sticas de la poblaci√≥n, ocupaci√≥n del suelo, salud p√ļblica), y los profesores pueden consultar recursos did√°cticos adicionales creados por Esri y National Geographic Learning. MapMaker funciona en plataformas en l√≠nea y m√≥viles y en dispositivos ligeros, y es compatible con pantallas t√°ctiles para facilitar la experiencia a usuarios de cualquier edad o nivel de familiaridad con la geograf√≠a.

Para obtener más información, explore el National Geographic MapMaker.

Acerca de la National Geographic Society

La National Geographic Society es una organizaci√≥n mundial sin fines de lucro que utiliza el poder de la ciencia, la exploraci√≥n, la educaci√≥n y la narraci√≥n para sacar a la luz y proteger las maravillas de nuestro mundo. Desde 1888, National Geographic ha ampliado los l√≠mites de la exploraci√≥n, invirtiendo en personas audaces e ideas transformadoras, otorgando m√°s de 15 000 subvenciones para el trabajo en los siete continentes, y ha llegado a 3 millones de estudiantes cada a√Īo a trav√©s de ofertas educativas, adem√°s de atraer a audiencias de todo el mundo a trav√©s de experiencias, historias y contenidos emblem√°ticos. Para obtener m√°s informaci√≥n, visite www.nationalgeographic.org o s√≠ganos en Instagram, LinkedIn y Facebook.

Acerca de Esri

Esri, l√≠der mundial del mercado en software de sistemas de informaci√≥n geogr√°fica (GIS), inteligencia de localizaci√≥n y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands (California), EE. UU., el software de Esri est√° implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en m√°s de 100 pa√≠ses en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnolog√≠a y los an√°lisis geoespaciales, Esri dise√Īa las soluciones m√°s innovadoras que aprovechan un enfoque geogr√°fico para resolver algunos de los problemas m√°s complejos del mundo al enmarcarlos en el contexto crucial de la localizaci√≥n. Vis√≠tenos en esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo terráqueo de Esri, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en Estados Unidos, la Comunidad Europea o ciertas otras jurisdicciones. Otras empresas y productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231115935454/es/

