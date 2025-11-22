EssilorLuxottica propone tomar una participación del 5-10% en Armani: informe

MILÁN, 22 nov (Reuters) - La empresa de gafas EssilorLuxottica estaría interesada en tomar una participación de entre el 5% y el 10% en Armani, pero no buscaría un papel activo en la gestión del grupo de moda de lujo, informó el sábado el diario económico italiano Il Sole 24 Ore.

Se espera una reestructuración de la famosa casa de moda tras la muerte de su fundador y propietario, Giorgio Armani, en septiembre. EssilorLuxottica figuraba en el testamento de Armani junto con el conglomerado de lujo LVMH y L'Oreal como posibles compradores prioritarios de una participación inicial de hasta el 15% en la empresa.

Citando fuentes anónimas, Il Sole afirmó que la empresa franco-italiana EssilorLuxottica informó a la Fundación Armani de que estaría interesada en convertirse en inversora, pero que buscaría una participación menor y no pediría un puesto en la junta directiva de Armani.

Ni Armani ni EssilorLuxottica, entre cuyas marcas se encuentra Ray-Ban, se han pronunciado al respecto. (Reporte de Keith Weir y Elisa Anzolin; editado por Carlos Serrano)