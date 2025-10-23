Está cometiendo "ejecuciones extrajudiciales" en aguas internacionales, dice presidente de Colombia
El gobierno de Donald Trump está cometiendo "ejecuciones extrajudiciales" en sus ataques en el Carib
El gobierno de Donald Trump está cometiendo "ejecuciones extrajudiciales" en sus ataques en el Caribe y el Pacífico en los que han muerto 37 personas, afirmó el jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en Bogotá.
Washington desplegó en agosto una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales. Desde el 2 de septiembre ataca embarcaciones que supuestamente transportan drogas, y publica videos de sus restos en llamas.
En "este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo el presidente Petro, quien pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.
