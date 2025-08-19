Esta conversación está siendo grabada: Momento de Trump con micrófono abierto se suma a larga lista

LONDRES (AP) — He aquí el poder del humilde micrófono abierto.

El amplificador de sonido, un descendiente de una tecnología de 150 años, añadió el lunes a su larga historia de cortar a través de los espectáculos políticos más guionizados cuando capturó más de dos minutos de charla entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ocho mandatarios europeos en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre sus conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. La declaración más destacada vino del propio Trump al presidente francés Emmanuel Macron incluso antes de que alguien se sentara. El presidente estadounidense, reflejando sus comentarios después de reunirse en Alaska con el presidente ruso Vladímir Putin: "Creo que quiere hacer un trato para mí, entiendes, por loco que parezca".

Cómo suenan la política y la diplomacia cuando los principales piensan que nadie está escuchando puede revelar mucho sobre el carácter, el humor y la humanidad de nuestros líderes, para bien y a veces para mal. Como figuras públicas, han sabido durante mucho tiempo lo que el resto de nosotros estamos aprendiendo cada vez más en la era de las cámaras de CCTV, las cámaras de beso de Coldplay y las redes sociales: En público, nadie puede esperar razonablemente privacidad.

"Siempre que escucho sobre un momento de micrófono abierto, mi primera reacción es que esto es lo que realmente piensan, que no ha pasado por el filtro de comunicaciones externas", dijo Bill McGowan, fundador y director general de Clarity Media Group en Nueva York. "Por eso a la gente le encanta tanto: No hay nada más auténtico que lo que la gente dice en un micrófono abierto".

Siempre asume que el micrófono —o la cámara— está encendido

Los micrófonos abiertos, a menudo acompañados de video, han atormentado a aspirantes y dirigentes mucho antes de las redes sociales. Durante una prueba de sonido para su discurso radial semanal en 1984, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, bromeó famosamente sobre atacar a la Unión Soviética en el apogeo de la Guerra Fría.

"Mis compatriotas estadounidenses", bromeó Reagan, sin darse cuenta de que la práctica estaba siendo grabada. "Me complace decirles hoy que he firmado una legislación que prohibirá a Rusia para siempre. Comenzamos a bombardear en cinco minutos". La Unión Soviética no lo encontró gracioso y lo condenó dado el tema de consecuencias en cuestión.

Putin también ha caído presa de los peligros de un micrófono en vivo. En 2006, los medios de comunicación rusos publicaron declaraciones del mandatario ruso en las que bromeó sobre el presidente de Israel, quien había sido acusado y más tarde condenado por violación. El Kremlin dijo que Putin no estaba bromeando sobre la violación y que su significado se había perdido en la traducción.

A veces, un momento de micrófono abierto no involucra palabras en absoluto.

El candidato presidencial Al Gore fue ampliamente parodiado por emitir suspiros exasperados y muy audibles durante su debate con George W. Bush en 2000. En otros casos, las palabras pronunciadas para que todos las escuchen son profanas.

Bush fue captado diciéndole a su compañero de fórmula Dick Cheney que un reportero de The New York Times era un "gran imbécil".

"Esto es un gran maldito asunto", dijo famosamente el entonces vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, lo suficientemente fuerte como para ser captado por un micrófono, mientras el presidente Barack Obama se preparaba para firmar su emblemática Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2010.

Obama fue captado por la cámara en Corea del Sur diciéndole a Dmitri Medvedev, entonces presidente ruso, que tendrá "más flexibilidad" para resolver asuntos sensibles —"particularmente con la defensa antimisiles"— después de las elecciones presidenciales de 2012, sus últimas. El republicano Mitt Romney, rival de Obama ese año, calificó el intercambio como "una reverencia al Kremlin".

"A veces son los momentos desprevenidos los que son los más reveladores de todos", dijo Romney en un comunicado, señalando que el incidente era "diplomacia de micrófono abierto".

Los micrófonos en vivo han captado insultos y chismes en abundancia incluso en los círculos más educados.

En 2022, Jacinda Ardern, entonces primera ministra de Nueva Zelanda, conocida por su habilidad para debatir y sus respuestas calmadas y medidas, fue captada en un micrófono abierto lanzando un comentario en el que se refería a un político rival como "un arrogante imbécil" durante el Tiempo de Preguntas en el Parlamento.

En 2005, Jacques Chirac, entonces presidente de Francia, fue grabado expresando su desagrado por la comida británica durante una visita a Rusia. Hablando con Putin y Gerhard Schroder, se le escuchó decir que solo se podía encontrar peor comida en Finlandia, según relatos ampliamente difundidos.

El rey Carlos III de Reino Unido eligió lidiar con su momento de micrófono abierto con humor. En 2022, poco después de su coronación, Carlos perdió la paciencia con una pluma que goteaba mientras firmaba un documento en una transmisión en vivo. Se le puede escuchar gruñendo: "¡Oh, Dios, odio esto!" y murmurando: "No puedo soportar esta maldita cosa... cada maldita vez".

No era la primera pluma que le había causado problemas. La habilidad británica para reírse de uno mismo, dijo en un discurso al año siguiente, es bien conocida: "Y es mejor así, podrías decir, dadas algunas de las vicisitudes que he enfrentado con plumas estilográficas frustrantemente defectuosas este último año".

Trump posee quizás el momento de micrófono abierto definitivo

El presidente estadounidense es famoso por ser incontrolado en público con una inclinación por "decirlo como es", a veces con groserías.

Eso lo hace popular entre algunos seguidores.

Pero incluso él tuvo problemas para contener los comentarios que hizo antes de ser candidato a "Access Hollywood" en cintas que pusieron en peligro su campaña en el tramo final de la carrera presidencial de 2016. Trump no parecía saber que el micrófono estaba grabando.

Trump se jactó de besar, manosear e intentar tener relaciones sexuales con mujeres que no eran su esposa en grabaciones obtenidas por The Washington Post y NBC News y emitidas solo dos días antes de su debate con Hillary Clinton. El empresario famoso presumió "cuando eres una estrella, te dejan hacerlo", en una conversación con Billy Bush, entonces presentador del programa de televisión.

Con importantes seguidores vacilando, Trump emitió una disculpa "si alguien se sintió ofendido", y su campaña desestimó los comentarios como "charla de vestuario".

El lunes, sin embargo, la charla en ambos extremos de la conferencia de prensa en la Sala Este dio a los observadores un vistazo del juego diplomático.

Despedido sin ceremonias de la Casa Blanca en marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ahora se sentaba a la mesa con Trump y siete de sus pares europeos: Macron, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente de Finlandia Alexander Stubb, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer.

Trump elogió el bronceado de Macron. Dijo que Stubb es un buen golfista. Preguntó si alguien quería hacer preguntas a los medios de comunicación cuando se admitió a la sala a la prensa de la Casa Blanca, antes de que entrara a toda prisa. Los líderes europeos sonrieron ante los gritos y el bullicio.

Stubb preguntó a Trump si "ha pasado por esto todos los días".

Trump respondió: "Todo el tiempo".

Meloni dijo que no quiere hablar con la prensa italiana, pero Trump, señaló, está dispuesto.

"Le encanta. Le encanta, ¿eh?", dijo ella.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.