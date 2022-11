¡Esta es la época de fiestas! Amazon invita a los clientes a aprovechar algunos de los mayores descuentos en las marcas más populares del año durante su evento Black Friday de 48 horas

Seattle--(business wire)--nov. 14, 2022--

(NASDAQ: AMZN) – Amazon anunció hoy que millones de ofertas con precios variados a nivel global estarán disponibles durante su evento Black Friday de 48 horas a partir del jueves 24 de noviembre. Los clientes podrán ahorrar en artículos imprescindibles de todas las categorías, incluyendo juguetes, electrónicos, moda, belleza y dispositivos de Amazon y encontrar los precios más bajos en determinados productos de marcas populares como los de cuidado del cabello de Moroccanoil, Peter Thomas Roth y Drybar, las cafeteras De'Longhi Espresso, y artículos esenciales para la vida diaria de Mrs. Meyers Clean Day.

La alegría de la temporada comienza con las mejores ofertas del Black Friday

A continuación, un adelanto de algunas de las mejores ofertas disponibles. Compra durante el evento de ofertas del Black Friday de 48 horas del 24 al 25 de noviembre en amazon.com/blackfriday, en la aplicación de Amazon Shopping, o pregunta: “ Alexa, ¿Cuáles son mis ofertas?" Los clientes deberán entrar con frecuencia para aprovechar las ofertas sorpresa que aparecerán cada 30 minutos durante determinados períodos del evento de dos días.

¡Comienza a comprar ahora! Descubre las mejores ofertas antes del Black Friday

¡La alegría empieza aquí! Los clientes pueden aprovechar increíbles ofertas adelantas, incluyendo la Oferta del Día, antes de que comience el evento de compras Black Friday.

Amazon elimina las dudas a la hora de conseguir regalos

Encuentra recomendaciones de expertos sobre productos imprescindibles de influencers como Charli D’Amelio y la siempre popular lista de cosas favoritas de Oprah. Los clientes también pueden encontrar todo lo que necesitan para obsequiar y para hacer reuniones en la popular selección de guías de regalos festivos de Amazon, que incluyen Pequeños negocios, Hogar, Moda, Electrónicos y la lista Juguetes Festivos. Amazon está haciendo que sea más fácil que nunca encontrar los mejores regalos para cada presupuesto.

Muchas más formas de aprovechar los ahorros de esta temporada

¿Estás buscando formas adicionales de ahorrar para esta temporada de fiestas? Amazon ofrece una variedad de opciones accesibles para ayudar a los compradores a obtener todos los artículos de sus listas de regalos.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

