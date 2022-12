Esta fue la reacción de un pequeño con su regalo de Navidad más especial

30 dic. 2022

MADRID, 30 Dic. (EDIZIONES) -

Un niño sorprendido cuando le regalan un cachorro por Navidad. Danielle Wilson, de 28 años, de Scunthorpe, Inglaterra, decidió que por Navidad sorprendería a su hijo Harry, de 7 años, con un cachorro. Su madre había planeado regalarle un cachorro en cuanto estuviera preparado, desde que nació.

Desde que Harry tiene su cachorro, ha pasado de estar pegado a las pantallas a corretear al aire libre con su nuevo mejor amigo. Danielle se sintió tan afortunada por la increíble reacción de su hijo que subió el vídeo a TikTok. Danielle dijo: "Es un niño increíblemente educado, amable y simpático. Es muy divertido, cómico y le encanta reír y hacer reír a la gente. "Esta última semana, desde que le dieron el cachorro, lo único que quiere es jugar con ella.

Le encanta jugar en el parque y coger un tren a la playa en los días bonitos para pasearla. "He tenido una gran reacción, más de un millón de personas lo han visto ya y han dejado comentarios tan maravillosos sobre Harry, estoy muy orgullosa. "Un perro es para toda la vida, no sólo para Navidad, y Betsy no es una excepción. He investigado mucho sobre la raza canina y he esperado a que mi hijo tuviera edad suficiente para ser lo bastante responsable como para ayudar a criar un cachorro y vivir con un perro".

Europa Press