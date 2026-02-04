¿Está la NFL ampliando demasiado sus fronteras? Australia pondría a prueba su expansión global

LONDRES (AP) — Los Rams de Los Ángeles llegaron a Londres apenas 30 horas antes del inicio del partido contra los Jaguars de Jacksonville en octubre.

Eso no será posible cuando jueguen en Australia la próxima temporada.

El partido en Melbourne forma parte de un compromiso de varios años y representa una nueva frontera para el agresivo plan internacional de la NFL. La liga nunca ha montado un partido de temporada regular tan lejos de casa, y el comisionado Roger Goodell ya ha dicho que Asia seguirá "poco después".

Goodell espera eventualmente organizar 16 partidos por temporada a nivel internacional, una escalada que podría facilitarse si la liga aprueba una temporada de la NFL de 18 partidos. El número máximo actual de partidos internacionales permitidos por temporada es de 10, según el acuerdo de negociación colectiva con la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA).

Antes del Super Bowl, la liga anunció a París como un nuevo anfitrión, así como un regreso a Madrid y la Ciudad de México para la próxima temporada. Hay un récord de nueve partidos internacionales programados para 2026. Pero no todos están tan entusiasmados como Goodell con las ambiciones globales de la liga. Hay preguntas sobre la programación, los riesgos para los jugadores a medida que se acumulan las millas aéreas y la calidad del juego.

“La voz de los jugadores y lo que es mejor para sus intereses proviene de nuestra membresía, no de la gerencia. Por eso es imperativo que el sindicato sea un socio en la evaluación y toma de decisiones sobre todos los aspectos de la experiencia internacional de los jugadores" comentó Brandon Parker, director de relaciones con los medios de la NFLPA.

"Cualquier tipo de expansión debe equilibrarse con el impacto en los cuerpos de los jugadores junto con los datos de salud y seguridad".

Un calendario de 18 partidos probablemente incluiría agregar una segunda semana de descanso y reducir el número de partidos de pretemporada a dos, todo lo cual necesitaría ser acordado entre la liga y la NFLPA. El acuerdo laboral actual se extiende hasta la temporada 2030.

París y Río de Janeiro también en 2026

La NFL ha agregado al menos una nueva ciudad anfitriona cada temporada desde 2022, cuando Múnich se unió a las filas. El año siguiente fue otra ciudad alemana: Fráncfort. Sao Paulo, en Brasil, se convirtió en anfitrión en 2024, y esta temporada registró los debuts de Dublín, Berlín y Madrid. La NFL organizó siete partidos de temporada regular en el extranjero, un récord que será superado la próxima temporada.

Para 2026, tres nuevos debutantes —París, Melbourne y Río de Janeiro— se unirán a Múnich, Madrid, Ciudad de México y la tradicional plaza de Londres para elevar la cuenta internacional a nueve partidos.

La liga dijo que Londres tendrá tres partidos. El Estadio Tottenham Hotspur alberga dos partidos cada año, aparte del acuerdo de los Jaguars con el Estadio de Wembley. Los Jags tienen la opción de disputar dos partidos en casa internacionalmente en 2026 debido a su proyecto de renovación del estadio. El límite de 10 partidos internacionales del acuerdo laboral incluye una excepción para la construcción y renovaciones de estadios.

El partido en París contará con los Saints de Nueva Orleans y se llevará a cabo en el Stade de France, con capacidad para 80.000 personas.

Goodell había confirmado previamente —y la liga hizo oficial el lunes— un regreso a la Ciudad de México ahora que el Estadio Azteca ha sido renovado con miras a la Copa del Mundo del fútbol. Los Cowboys de Dallas esperan jugar en el Azteca, dijo el propietario del equipo, Jerry Jones, en septiembre.

Un calendario complicado

Un vuelo típico de Los Ángeles a Melbourne dura casi 16 horas, "lo cual es tan desafiante como se puede desde una perspectiva del reloj biológico", dijo Tom Brownlee, profesor asociado en Ciencias del Deporte Aplicadas en la Universidad de Birmingham.

El partido en Australia —en el Melbourne Cricket Ground, con capacidad para 100.000 personas— se espera que sea en la Semana 1 y plantea la inusual perspectiva de que la NFL comience su temporada antes del Día del Trabajo, que cae el 7 de septiembre. Podría ser tan pronto como el miércoles o jueves antes del feriado federal.

“Los jugadores aún tienen que ajustarse varias veces. Se preparan en Estados Unidos, luego intentan funcionar normalmente en Australia, y luego tienen que reajustarse nuevamente en el camino de regreso antes de su próximo partido", advirtió Brownlee. "Ese segundo ajuste a menudo se pasa por alto, pero puede ser igual de difícil”.

Brownlee, quien anteriormente trabajó con el Liverpool de la Liga Premier, dijo que los efectos del día del partido de los viajes de larga distancia pueden incluir "tiempos de reacción más lentos, menor agudeza o sentirse más pesado de lo normal".

La NFLPA también ha planteado preocupaciones sobre las condiciones del campo para los partidos internacionales. Parker, el portavoz del sindicato, dijo que los jugadores "aprecian el escenario global" pero esperan que "los estándares de viaje adecuados, las condiciones de trabajo, la programación y las protecciones estén en su lugar para maximizar la recuperación y el rendimiento de los jugadores".

En un comunicado, la NFL dijo que la salud y seguridad de los jugadores "siempre es una prioridad sin importar dónde juguemos".

"Para los partidos internacionales, el equipo de operaciones de fútbol de la liga trabaja junto con el personal de operaciones del club y el apoyo local en los mercados para garantizar que cada detalle sea considerado y planificado para optimizar la experiencia de viaje y juego para todos los involucrados", dijo la liga.

¿Vale la pena?

Los partidos europeos están programados para comenzar los domingos a las 9:30 de la mañana hora de la costa del Este en Estados Unidos, que son las 6:30 de la mañana en la costa del Pacífico. La liga eventualmente podría venderlo como una nueva ventana de transmisión.

Los seis partidos internacionales que estuvieron en NFL Network esta temporada promediaron 6,2 millones de espectadores (TV y digital), lo que no incluye las estaciones de transmisión en los mercados de los dos equipos que juegan. Durante la temporada regular de 2025, la NFL promedió 18,7 millones de espectadores por partido.

“No veo el sentido económico de sacrificar audiencias en Estados Unidos a esta escala”, indicó Stefan Szymanski, profesor de gestión deportiva de la Universidad de Michigan.

El deporte también puede ser difícil de entender para nuevas audiencias, agregó.

"Por el contrario, la NBA tiene una mejor oportunidad de internacionalizarse", dijo.

Los equipos en su mayoría han aceptado los planes de la liga, aunque el copropietario de los Browns, Jimmy Haslam, dijo en octubre que si Goodell estuviera sentado frente a él "le diría que preferiría jugar en casa en Cleveland que viajar hasta Londres".

Sin embargo, no falta interés entre los fanáticos internacionales y las ciudades anfitrionas. Los partidos internacionales generalmente se agotan rápidamente y los eventos de la semana del partido traen vibraciones de mini-Super Bowl a lugares donde el fútbol suele dominar el panorama deportivo.

Asia y Oriente Medio en la mira

Los funcionarios de la liga no han especificado qué países asiáticos están explorando como futuros anfitriones. Tokio ha organizado partidos de pretemporada. China es uno de los ocho países fuera de Estados Unidos donde la NFL tiene una oficina.

La NFL ha considerado los Emiratos Árabes Unidos. Gerrit Meier, director general y jefe de NFL internacional, dijo en el podcast "Leaders Worth Knowing" que el Oriente Medio "es muy, muy atractivo para nosotros".

“Nuestro compromiso es que entraremos en más mercados, más países, más continentes a medida que avancemos. Nuevamente, estamos solo al comienzo de nuestra expansión global”, señaló Meier.

