Esta maquilladora profesional ha causado revuelo en las redes sociales tras transformarse en Jhonny Depp

Lucia Pittalis, de 51 a√Īos, que vive en Roma, lleva haciendo estas transformaciones de maquillaje desde 2012, pero afirma que Johnny Depp es su favorito para transformar su rostro.

Tras estudiar maquillaje en 2008 y trabajar inicialmente como maquilladora, Lucia pas√≥ a ense√Īar sus habilidades de maquillaje de transformaci√≥n en clases magistrales. Lucia explica: "Me encantan los personajes de Johnny Depp y me divierto mucho interpret√°ndolos, no solo con el maquillaje sino tambi√©n con las expresiones faciales.

Pittalis, que cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram, dejó patidifusos a sus amigos de las redes sociales. "Estos es impresionante, menuda obra de arte", escribían varios usuarios. Además de Jhonny Depp, la maquilladora es capaz de convertirse en celebridades como la reina Isabel II o Fredie Mercury.