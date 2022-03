Esta mujer sorprendió a sus padres con su llegada a casa tras un año de ausencia en la Marina Real Australiana

La directora de marketing Phoebe Nicholson, de 22 años, quiso sorprender a sus padres con una inesperada sorpresa tras un año fuera de casa. Phoebe, sólo tenía 18 cuando sorprendió a sus padres con su inesperada vuelta a casa en Queensland (Australia).

Durante su año de estancia en la Marina Real Australiana, había pasado unas 10 semanas en el mar. "Me sentí muy nerviosa antes de sorprenderles, pero muy feliz de estar en casa y muy querida cuando me abrieron la puerta", explicó Phoebe.

El 5 de marzo de 2022, por la noche, Phoebe se acercó sigilosamente al portal de su casa y tocó la puerta. "No esperábamos ninguna visita, por eso me asusté cuando alguien tocó fuertemente la puerta", explicó la madre de Nicholson. Sin embargo, cuando descubrió que era su hija la que estaba detrás de la puerta, no pudo evitar emocionarse.