Esta semana: precuela de "Sopranos", Jon Stewart y "La Brea"

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

Cine

— Jake Gyllenhaal se une al director Antoine Fuqua y el guionista Nic Pizzolatto (“True Detective”) para el tenso thriller “The Guilty” (“Culpable”), que se desarrolla íntegramente en un centro del servicio telefónico de emergencias 911 en Los Ángeles. En la película, que se estrena el viernes en Netflix, Gyllenhaal interpreta a un policía relegado a atender llamadas de emergencia en el turno nocturno. Aunque es un concepto perfecto para una producción hecha en tiempos de pandemia, el entorno claustrofóbico en realidad precedió a los protocolos de COVID-19, pues se trata de una nueva versión de una cinta danesa de 2018. El siempre convincente Gyllenhaal lleva la película sobre sus hombros; sus compañeros de escena son mayormente pantallas de computadora, teléfonos y voces incorpóreas.

— Casi un cuarto de siglo después de que “The Sopranos” (“Los Soprano”) terminara luego de seis temporadas en HBO, David Chase reanima a su personaje más conocido en “The Many Saints of Newark” (“Los santos de la mafia”). La película, que se estrena en cines y HBO Max el viernes, sigue a un joven Tony Soprano (interpretado por el hijo del fallecido James Gandolfini, Michael Gandolfini) en Newark, Nueva Jersey, en la década de 1960, en medio de los disturbios raciales y la corrupción violenta en la ciudad. Jon Bernthal hace el papel de su padre y Alessandro Nivola el de un carismático mafioso que se interesa por Tony.

— La cineasta Erin Lee Carr no pudo haber sabido que Britney Spears volvería a ser noticia cuando comenzó a hacer en secreto el documental de Netflix “Britney vs Spears”, disponible a partir del martes: pero el momento no podría ser mejor para esta mirada profunda a la vida de la estrella del pop. Carr ha dicho que la película es diferente de “Framing Britney Spears”, el documental producido por el New York Times que salió a principios de este año y provocó un cambio en la percepción pública sobre cómo Spears fue tratada por la prensa en el apogeo de su fama. La de Carr investiga la tutela. La realizadora dijo al diario Los Angeles Times que quiere que su cinta “sea el lugar definitivo para entender el comienzo, el medio y, con suerte, lo que descubriremos como el final de esta saga”.

— Lindsey Bahr

Música

— Brandi Carlile, ganadora de seis premios Grammy, ha estado ocupada durante la pandemia, publicando un libro de memorias y este viernes un nuevo álbum muy esperado, “In These Silent Days”. Carlile dijo que se inspiró en David Bowie, Freddie Mercury y sus dos amigos músicos cercanos, Elton John y Joni Mitchell. Es una continuación de su aclamado y revolucionario disco “By The Way, I Forgive You”, lanzado en 2018. Grabado durante la cuarentena en Nashville, Tennessee, el disco reúne a la cantante con los productores Shooter Jennings y Dave Cobb, así como con sus antiguos compañeros de banda Tim y Phil Hanseroth.

— Los Doobie Brothers celebran su 50 aniversario en su año 51 con una gira postergada y un nuevo álbum. “Liberté” sale a la luz el viernes, con los miembros fundadores Tom Johnston y Patrick Simmons y el guitarrista John McFee. La gira comenzó en agosto con el exmiembro Michael McDonald tras haberse retrasado debido a la pandemia. Es el primer álbum con canciones nuevas de la banda desde 2010. Los Doobie Brothers fueron recientemente incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll.

— Un álbum de duetos no fue suficiente para la diva del pop Lady Gaga y el ídolo Tony Bennett. La pareja lanzará el viernes su segundo álbum colaborativo, “Love For Sale”, en el que interpretan clásicos de Cole Porter como “I Get A Kick Out of You”. Su anterior álbum juntos, “Cheek to Cheek”, encabezó las listas de popularidad de Billboard en 2014 y les valió un Grammy en la categoría de pop vocal tradicional. Bennett, quien cumplió 95 años este año, fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer y canceló las fechas de su gira programadas para este año. Pero los fanáticos de los dos astros de Nueva York aún podrán verlos cantar juntos en un concierto que se transmitirá por streaming el 30 de septiembre.

— Kristin M. Hall

Televisión

— Jon Stewart está de vuelta, en Apple TV+. “The Problem With Jon Stewart” se estrena el jueves, con nuevos episodios cada dos semanas. Los detalles son escasos, pero el programa ha sido descrito como una exploración de temas de interés nacional, así como del trabajo de Stewart como activista. Stewart apoya activamente a los veteranos de guerra y los socorristas del 11 de septiembre, y él y su esposa, Tracey, son defensores de los derechos de los animales. Se ha insinuado que habrá humor involucrado: en un anuncio promocional, Stewart chilla cuando se ve en el espejo y luego murmura: “¿Por qué debería volver a un medio visual? Podría haber hecho un podcast”. Como era de esperar, hay un podcast complementario.

— Aquí hay un concurso con una diferencia: “El premio Earthshot: Repairing Our Planet”, una serie Discovery de cinco partes, destacará a 15 finalistas y sus soluciones a algunos de los mayores problemas ambientales del planeta, incluida la calidad del aire y los océanos. La serie, que se estrena el domingo en el servicio se streaming discovery+, presenta a David Attenborough y el príncipe Guillermo de Gran Bretaña, que en 2020 lanzaron la competencia cuyo nombre evoca el programa “moonshot” del presidente John F. Kennedy. La serie completa se transmitirá por Discovery Channel el 16 de octubre a las 4 p.m. de Nueva York (1800 GMT), y la ceremonia de premiación podrá verse al día siguiente en la página de Facebook de Discovery.

— El lugar: Los Ángeles. El desastre: un sumidero gigante se abre en medio de la ciudad, hundiendo a cientos de personas y edificios en sus profundidades. Así comienza “La Brea” de NBC, sobre un mundo primitivo que pone a prueba las habilidades de supervivencia de sus nuevos habitantes. Mientras tanto, las personas que están en la superficie lidiando con el tráfico y el smog buscan respuestas y un plan de rescate. El elenco incluye a Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez y Chiké Okonkwo. La serie se estrena el martes a las 9 p.m. de Nueva York (0100 GMT del miércoles) en la cadena y estará disponible el miércoles en el servicio de streaming Peacock.

— Lynn Elber