Esta talentosa artista utiliza su habilidad para pintar con asombroso detalle el cuerpo de las personas

La artista Trina Merry, de 42 años, de Dallas, Texas, (EE.UU.), filmó el proceso de cómo utilizó a una persona como su lienzo humano. Durante el confinamiento, se inspiró en Vincent van Gogh y Jean Michel Basquiat, y replicó su arte en un cuerpo humano físico.

Trina ha creado más de 70 piezas, en las que pinta a personas en famosos cuadros como "La noche estrellada". "La gente se siente especialmente conectada a Van Gogh en este momento con las experiencias de inmersión, explicó Trina.

"Se trata de una experiencia muy íntima y envolvente que pudimos crear durante la pandemia. Cada vez que pinto me siento feliz, y me encantó tener una conversación con estos dos increíbles artistas. A continuación, voy a una serie de actuaciones de bodypaint en Belice, donde me camuflaré con los lugareños frente a las ruinas mayas", añadió.

Este género de arte visual, conocido como "bodypaint" o pintura corporal, utiliza el cuerpo humano como lienzo para representar una visión distinta del arte.