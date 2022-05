Esta talentosa maquilladora se ha transformado en la Reina Isabel II para celebrar el Jubileo de Platino de la monarca

MADRID, 23 May. (EDIZIONES)

Lucia Pittalis, de Roma (Italia), pas√≥ tiempo estudiando y observando a la Reina antes de utilizar el poder del maquillaje para transformarse en la Monarca mientras el pa√≠s se prepara para celebrar sus 70 a√Īos de servicio.

Lucia, que ense√Īa las transformaciones de maquillaje en sus redes sociales, dice que le encant√≥ interpretar a la Reina a trav√©s del maquillaje. "Es un icono y una mujer fuerte que gobern√≥ con sentido de la responsabilidad durante d√©cadas, con alegr√≠as y penas", afirm√≥.

"Me encantan los coloridos trajes de la Reina y me divierto mucho interpret√°ndola. La he admirado durante a√Īos y creo que esta es una forma de homenajearle. La gente me dijo que el parecido era asombroso ¬°Incluso me animaron a salir a la calle para ver c√≥mo reaccionaba la gente!", explic√≥.