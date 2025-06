¿Está Venezuela a punto de perder Citgo, su activo externo más preciado?

Por Marianna Parraga

HOUSTON, 16 jun (Reuters) - Una subasta de acciones organizada por un tribunal estadounidense en la matriz de Citgo Petroleum, refinador propiedad de Venezuela, ha entrado en su fase final, con postores presentando ofertas mejoradas y acreedores a la espera de compensaciones por deudas impagas y expropiaciones.

La subasta forma parte de un caso introducido hace ocho años en una corte en Delaware por la minera canadiense Crystallex contra Venezuela. El tribunal declaró a una de las matrices de Citgo, PDV Holding, responsable por las deudas de Venezuela, lo que ha abierto el camino para que más de una docena de acreedores adicionales exija compensaciones que suman casi US$19.000 millones.

Pese a los retrasos, la subasta ha avanzado, especialmente desde el año pasado, a través de dos rondas de licitación. Una oferta de US$3700 millones por parte de Red Tree Investments, filial de Contrarian Funds, fue seleccionada en marzo como oferta inicial y ahora está compitiendo con ofertas rivales.

Además de Red Tree, entre las empresas que compiten con ofertas mejoradas, se encuentran el comerciante de materias primas Vitol y un consorcio integrado por una filial de Gold Reserve, Rusoro Mining y Koch.

Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, también está considerando presentar una oferta, tras una decisión judicial separada que favorece una posible oferta, según una fuente familiarizada con el asunto.

Un funcionario judicial que supervisa la subasta, quien el mes pasado dijo que podrían surgir nuevos postores justo antes de la fecha límite del 18 de junio para presentar ofertas, debe recomendar al ganador de la subasta antes del 2 de julio. Se espera que el juez y las partes del caso asistan a una audiencia final el 18 de agosto.

¿Qué tan grave podría ser esta pérdida para Venezuela?

Si Venezuela, que posee 100% de la empresa de refinación y de sus filiales estadounidenses, no logra retener parte del capital, perdería su activo extranjero más importante. El país, con una deuda externa que alcanza los US$150.000 millones, ya ha perdido otros activos en Europa y Asia a manos de acreedores. El juez del caso en Delaware, Leonard Stark, ha dejado abierta la posibilidad de que las partes que representan a Venezuela presenten una oferta. Sin embargo, las juntas directivas que supervisan el séptimo mayor refinador de Estados Unidos, necesitarían obtener respaldo político tanto en Caracas como en Washington para moverse en esa dirección, un desafío dadas las sanciones estadounidenses al país miembro de la OPEP y las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Antes de las sanciones, la red de refinación de Citgo, con una capacidad para procesar 807.000 barriles diarios, era un importante receptor de los crudos pesados ​​de Venezuela. Desde que en 2019 Citgo cortó vínculos con su casa matriz, PDVSA con sede en Caracas, Venezuela ha tenido dificultades para encontrar nuevos mercados para su petróleo, mientras que el refinador, con sede en Houston, ha recurrido a crudos de otros proveedores. La oposición venezolana ha trabajado durante años para retener a Citgo, incluyendo la financiación de defensas legales y el cabildeo en Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de acreedores en los últimos años, debe dar luz verde al ganador de la subasta. Opositores al presidente venezolano, Nicolás Maduro, han afirmado que Citgo podría contribuir a la recuperación económica del país si se restablece la democracia. Funcionarios de Maduro han rechazado las sanciones estadounidenses y han calificado la subasta como el "robo" de un activo soberano. ¿Pueden los acreedores reclamar compensaciones luego de la subasta? Sí. Muchos acreedores, entre ellos ConocoPhillips, que posee los mayores reclamos con casi US$12.000 millones, y Gold Reserve, han emprendido acciones legales fuera de Estados Unidos contra activos de propiedad venezolana, como cuentas bancarias, tanqueros e instalaciones de almacenamiento controladas por PDVSA. Los acreedores, que rechazaron el resultado de una ronda de licitación el año pasado debido a condiciones impuestas por el ganador seleccionado, pueden presentar objeciones si no están satisfechos con los resultados de esta ronda. También podrían continuar casos paralelos en otros tribunales estadounidenses. La acumulación de costos legales y las inciertas perspectivas de recuperación han llevado a tres de los 18 acreedores inicialmente autorizados por el tribunal a retirarse. Otros, incluido el propietario de objetos que pertenecieron al héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar, no cumplieron con todos los requisitos de la corte para participar. ¿Será posible compensar a todos los acreedores? Poco probable. Si bien Citgo fue valorada entre US$11.000 millones y US$13.000 millones, en el caso de Delaware se espera que la subasta no supere los US$8000 millones, considerando posibles acuerdos laterales de pago a acreedores clave, como los tenedores de bonos. También se espera que el reciente bajo rendimiento de Citgo, cuya ganancia se desplomó a US$305 millones el año pasado desde US$2000 millones en 2023, afecte su valoración. Estos factores sugieren que más de la mitad de los 15 acreedores registrados, que en conjunto reclaman US$18.900 millones, podrían quedarse sin compensaciones de la subasta. (Reporte de Marianna Párraga. Editado en español por Deisy Buitrago)