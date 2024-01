El entrenador Mike McCarthy considera que habló más de la cuenta sobre su retorno a Green Bay la temporada anterior, cuando los Cowboys cayeron ante los Packers.

Habrá mucho más en juego durante el reencuentro del domingo, en el partido de comodines y en Dallas. Y McCarthy ha aprendido de la experiencia amarga del año pasado.

“Lo lamenté”, dijo McCarthy, quien dirigió Green Bay durante poco más de 12 temporadas y ganó un Super Bowl que se disputó en Dallas para coronar la temporada de 2010. “Esto no tiene que influir siquiera en nuestra energía básica. Respondí a las preguntas con sinceridad acá el año pasado sobre mi experiencia en ese equipo. Pero eso simplemente no nos ayudó a ganar. Y si no nos ayudó a ganar, no me interesa. Me disculpo”.

McCarthy no eludió totalmente las preguntas pero se mostró menos enfático en las respuestas.

Ahora tiene más argumentos a su favor. Los Cowboys (12-5) tienen su mejor puesto de preclasificados, como segundos de la Conferencia Nacional, en el cuarto año de McCarthy como su entrenador. Con él, Dallas ha llegado tres veces consecutivas a los playoffs.

El equipo es favorito por siete puntos y medio sobre Green Bay (9-8), de acuerdo con FanDuel Sportsbook.

La franquicia no ha llegado siquiera a una final de la Nacional desde los playoffs posteriores a la campaña de 1995, cuando conquistó el más reciente de sus cinco cetros del Super Bowl.

McCarthy llegó a dichas alturas otras tres veces, además de la campaña en que ganó el título con los Packers.

“Pienso que lo más importante es el momento de los playoffs. Hablamos de eso en la reunión que el equipo realizó el lunes. Éste es un momento en que todos nosotros debemos ser egoístas”, indicó McCarthy. “Y es que hemos puesto mucho esfuerzo en esta temporada, para prepararnos. Estamos justo en el lugar donde debemos estar”.

Su última victoria en playoffs con los Packers fue por 34-31, precisamente ante los Cowboys. La clave del partido fue un pase que Aaron Rodgers completó de manera increíble hacia el tight end Jared Cook en los últimos segundos.

En aquella temporada de 2016, Dak Prescott era un novato.

McCarthy, quien cumplió 60 años esta temporada, fue despedido menos de dos campañas después de aquella victoria. Hiló dos campañas con foja deficitaria con Green Bay. Los Packers llegaron a los playoffs nueve veces bajo las órdenes de McCarthy.

“Es un tremendo entrenador y siempre le guardo aprecio”, dijo el tackle defensivo Kenny Clark, uno de tres Packers actualmente saludables que jugaron bajo las órdenes de McCarthy. “Es uno de los tipos que me trajeron acá. Tengo mucho respeto por él y le agradezco la oportunidad”.