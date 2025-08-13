LA NACION

Estabilizado de madrugada el incendio forestal entre Amer y Susqueda (Girona)

Estabilizado de madrugada el incendio forestal entre Amer y Susqueda (Girona)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estabilizado de madrugada el incendio forestal entre Amer y Susqueda (Girona)
Estabilizado de madrugada el incendio forestal entre Amer y Susqueda (Girona)

GIRONA, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este miércoles sobre las 2.17 horas el incendio forestal en una zona de difícil acceso situada encima del Torrent del Palou, entre Amer y Susqueda (Girona), del cual se ha dado aviso este martes sobre las 20.26 horas.

El fuego se ha originado en tres focos --todos estabilizados-- y durante la madrugada se han mantenido en la zona 15 dotaciones trabajando en unas labores de extinción que se han alargado hasta este miércoles por la mañana, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante la noche el cuerpo ha llegado a movilizar hasta 19 dotaciones.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo activar el “modo osito marrón” de WhatsApp
    1

    Cómo activar el “modo osito marrón” de WhatsApp

  2. El tiempo en la Ciudad: ¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
    2

    El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

  3. L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
    3

    L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”

  4. Alertan por brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio
    4

    Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio

Cargando banners ...