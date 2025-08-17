Estabilizado el incendio de Villanueva del Rey (Córdoba) y reabierta al tráfico la N-432
Estabilizado el incendio de Villanueva del Rey (Córdoba) y reabierta al tráfico la N-432
- 1 minuto de lectura'
VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA), 17 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha estabilizado el fuego declarado este sábado en el municipio cordobés de Villanueva del Rey, reabriendo al tráfico la N-432 que permaneció cortada hasta las 21,48 horas.
Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio se ha estabilizado en la madrugada de este domingo, en torno a las 02,20 horas, después de un aumento de los medios en la tarde del sábado con 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales y cinco camiones autobomba, entre otros.
El incendio no se encuentra cerca de núcleos poblacionales pero se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto de alta combustión sin vegetación frondosa.
Actualmente, se encuentran trabajando sobre el terreno dos helicópteros, uno semipesado y otro ligero, seis camiones autobomba, tres buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales dos encargados, seis técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente.
Además de dos drones, la Unidad de Sistemas en Emergencia y una unidad médica.
Otras noticias de Incendio
- 1
Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
- 2
Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”
- 3
Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardin
- 4
A los 81 años, murió el actor Alberto Martín tras una grave enfermedad