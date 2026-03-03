Estación de la CIA en Arabia Saudita fue atacada por un presunto dron iraní: fuente

Por Jonathan Landay

WASHINGTON, 3 mar (Reuters) - La estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada el lunes por un presunto dron iraní, informó el martes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, que señaló que no hay indicios de que la estación fuera el objetivo.

La CIA se negó a hacer comentarios.

La incursión se produjo en medio de los continuos ataques en Oriente Medio tras el inicio de la campaña militar estadounidense e israelí del sábado contra Irán.

La embajada, situada en la capital saudí, es uno de los objetivos estadounidenses que han sido atacados hasta ahora en el conflicto. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita afirmó que la embajada fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y algunos daños materiales.

La misión de Washington en el reino advirtió posteriormente a los estadounidenses que evitaran la embajada hasta nuevo aviso «debido a un ataque» contra las instalaciones.

El martes canceló las citas rutinarias y de emergencia para los servicios a ciudadanos estadounidenses.

«Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y drones sobre Dhahran. No acudan al consulado estadounidense», advirtió la misión en una alerta de seguridad. (Reporte de Jonathan Landay; escrito por Jasper Ward. Editado en español por Javier Leira)