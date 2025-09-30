Estadio italiano San Siro será demolido tras aprobación de venta a Inter y AC Milan

El estadio de San Siro, uno de los más famosos del mundo, será demolido luego de que el municipio de Milán aprobara el martes su venta a los dos principales equipos de la ciudad italiana: Inter y AC Milan.

Los clubes habían amenazado con abandonar la ciudad si no se aprobaba la venta.

Más de 11 horas de debate en el ayuntamiento concluyeron con 24 votos a favor de la venta por 197 millones de euros (231 millones de dólares) y 20 en contra.

Así la capital económica de Italia decidió que Inter Milan y AC Milan serán los propietarios del icónico estadio y los terrenos adyacentes.

La confirmación del voto se conoció a las 04H00 (02H00 GMT) tras una larga noche de discusiones.

Al final, los populares clubes lombardos, ambos propiedad de fondos estadounidenses de inversiones, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, obtuvieron lo que buscaban después de años de incertidumbre en torno al proyecto valorado en 1200 millones de euros (1410 millones de dólares).

Los equipos plantearon la compra del sitio en marzo, luego de que en 2023 fuera abandonado un proyecto previo en el cual el terreno continuaría siendo público.

Si la venta se concreta antes del 10 de noviembre, cuando entra en vigor una orden de protección de edificios públicos que impediría la demolición del San Siro, Inter y AC Milan se harán cargo de más de 28 hectáreas de terrenos públicos en una zona densamente poblada en un suburbio occidental de Milán.

El nuevo San Siro, con capacidad para 71.500 espectadores, deberá ser entregado en 2031.

Posterior a su entrega, será demolido el actual estadio, el más grande de Italia con capacidad para 75.000 espectadores.

La venta fue aprobada por el municipio gracias a la abstención de los concejales del partido derechista Forza Italia, fundado por el fallecido exprimer ministro Silvio Berlusconi, quien fue propietario del AC Milan.

Los partidos de extrema derecha Liga y Fratelli d'Italia votaron contra la propuesta, al igual que algunos concejales de la mayoría izquierdista que apoya al gobierno local de Sala.

