Estadio Metropolitano de Madrid albergará la final de la Champions en 2027

El Estadio Metropolitano de Madrid, feudo del Atlético, será la sede en 2027 de la final de la Liga

El desconsuelo de Mohamed Salah, tras la lesión
Estadio Metropolitano de Madrid albergará la final de la Champions en 2027Reuters

El Estadio Metropolitano de Madrid, feudo del Atlético, será la sede en 2027 de la final de la Liga de Campeones masculina, anunció este jueves la UEFA tras la reunión de su comité ejecutivo en Tirana (Albania).

Madrid, que sucederá a Budapest (sede de la próxima final en 2026), será escenario del partido por el mayor título europeo de clubes por sexta vez desde 1956 y la segunda en el Metropolitano tras la de 2019.

Las otras cuatro se disputaron en el Santiago Bernabéu (feudo del Real Madrid).

Al igual que la próxima final en Budapest, el partido en el Metropolitano comenzará a las 18:00 locales, en lugar del habitual horario (21:00).

La UEFA también decidió que la final de la Champions femenina en 2027 se jugará en el Estadio Nacional de Varsovia, sucediendo al Ullevaal Stadion de Oslo.

