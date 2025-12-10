Estadios británicos cambian hamburguesas de ternera por venado silvestre para reducir emisiones

10 dic (Reuters) - La hamburguesa de ternera está desapareciendo de los menús de los estadios británicos, ya que recintos como el Gtech Stadium de Brentford han optado por la carne de venado silvestre en un intento de reducir las emisiones de carbono.

La empresa del sector de la hostelería Levy UK dice que esta medida, que ya se está aplicando en más de 20 estadios del Reino Unido e Irlanda, podría reducir las emisiones en un 85% y ahorrar hasta 1.182 toneladas de CO₂e (dióxido de carbono equivalente) al año.

"La carne de vacuno es el ingrediente que más emisiones de carbono genera de todos los que ofrecemos", explicó a Reuters James Beale, responsable de Sostenibilidad y Comunidad de Brentford.

"Queríamos sustituirla por carne de venado silvestre, que tiene un 85% menos de emisiones de carbono por kilogramo que nuestras hamburguesas de ternera. Así que tiene un impacto enorme".

La iniciativa suministrará porciones de venado salvaje, servidas en envases ecológicos con condimentos elaborados a partir de verduras sobrantes, en lugar de lo que habrían sido 54 toneladas de hamburguesas de ternera.

Levy dice que los dos millones de ciervos salvajes de Gran Bretaña, que no tienen depredadores naturales, están ayudando a impulsar la sostenibilidad a medida que su carne entra en los menús de los estadios.

El uso de venado salvaje reduce la dependencia de insumos artificiales, frena la contaminación del agua y favorece la biodiversidad, según la empresa. (Reporte de Stuart McDill, reporte adicional de Martyn herman; Escrito por Rohith Nair; Editado en Español por Ricardo Figueroa)