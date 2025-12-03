Estado amazónico de Brasil aplaza el rastreo de ganado, clave para evitar la deforestación

Por Ana Mano

SAO PAULO, 3 dic (Reuters) - El estado brasileño de Pará ha retrasado el plazo para la introducción de dispositivos de rastreo en sus rebaños de ganado, un golpe a los esfuerzos medioambientales para introducir una política regional que los defensores del clima dicen que es clave para prevenir la deforestación.

Según una decisión publicada el miércoles en el boletín oficial del estado, el gobernador Helder Barbalho ha permitido que la identificación de bovinos y búfalos se complete antes del 31 de diciembre de 2030.

Anteriormente, los ganaderos de Pará tenían hasta el 1 de enero de 2026 para identificar el rebaño con marcas auriculares, siempre que tuvieran en regla los registros de tránsito de los animales. El plazo final para identificar y rastrear todos los animales del estado era el 1 de enero de 2027.

Según los ecologistas, la mejora de la trazabilidad del ganado sería una poderosa herramienta para acabar con la ganadería en explotaciones deforestadas ilegalmente en Brasil, el mayor exportador de carne de vacuno del mundo.

En un comunicado, la organización sin ánimo de lucro Imaflora afirma que la ampliación del plazo de cumplimiento en el estado amazónico responde a las peticiones de los ganaderos sobre lo que consideran "retos" para poner en práctica la medida.

"El ambicioso plazo fijado inicialmente estaba en consonancia con la urgencia impuesta por el cambio climático y creó un entorno favorable para generar soluciones innovadoras de política pública", dijo Imaflora.

Pará tiene un rebaño de 26 millones de cabezas, casi el mismo tamaño que el de Australia, y es el segundo mayor estado ganadero de Brasil después de Mato Grosso.

La implementación del programa nacional de rastreo de ganado de Brasil se hará en cuatro etapas, según una norma del Ministerio de Agricultura publicada este año.

En virtud de la norma, el gobierno federal prohibirá todo movimiento de ganado vacuno y búfalos que no estén identificados individualmente y registrados en el sistema oficial a partir del 1 de enero de 2033. (Reportaje de Ana Mano; Editado en español por Juana Casas)