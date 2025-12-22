Estado australiano impulsa leyes contra armas y busca prohibir símbolos "terroristas"

El estado más populoso de Australia impulsó el lunes leyes que calificó como las más estrictas del país de control de armas y de prohibición de símbolos terroristas, tras la muerte de 15 personas en un ataque armado la semana pasada en una playa de Sídney.

Un hombre y su hijo son acusados de disparar contra una celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, donde mataron a 15 personas.

El país guardó un minuto de silencio a las 18:47 (07:47 GMT) del domingo, exactamente una semana después de los primeros reportes de disparos.

El gobierno de Nueva Gales del Sur, donde ocurrió el tiroteo, convocó el lunes a su Parlamento por dos días para presentar las "más duras reformas sobre armas de fuego en el país".

"No podemos pretender que el mundo es el mismo que era antes de ese incidente terrorista", declaró a periodistas el jefe del ejecutivo estatal, Chris Minns.

"Daría lo que fuera por volver una semana atrás, un mes, dos años, para asegurar que no ocurriera, pero debemos tomar pasos para que nunca vuelva a ocurrir", agregó.

La nueva normativa limitaría a cuatro el número de armas que una persona puede tener, o a 10 para individuos exentos, como agricultores.

La legislación también prohibiría el despliegue de "símbolos terroristas", incluida la bandera del Estado Islámico (EI), que fue hallada en un vehículo ligado a uno de los supuestos atacantes.

Asimismo, permitiría a las autoridades prohibir las protestas durante tres meses tras un incidente terrorista.

La policía indicó que los atacantes se inspiraron en la "ideología del Estado Islámico".

Uno de ellos, Sajid Akram de 50 años, murió a tiros a manos de la policía durante el ataque. El hombre de nacionalidad india ingresó a Australia con visa en 1998.

Su hijo Naveed, de 24 años y nacionalidad australiana, permanece hospitalizado con heridas de bala y enfrenta múltiples cargos, incluido terrorismo y 15 asesinatos.

Minns adelantó que también buscaría leyes más estrictas contra el discurso de odio.

El gobierno federal australiano también planteó una serie de reformas sobre la tenencia de armas y el discurso de odio, además de una revisión de los servicios policiales y de inteligencia.