Estado australiano prohíbe las pruebas de pureza de drogas recreativas

El estado australiano de Queensland prohibió las pruebas de drogas para uso recreativo, lo que generó el viernes advertencias de proveedores sanitarios de que la medida podría poner vidas en peligro.

Queensland está en el tercer lugar de mayor consumo de drogas en Australia, según los últimos datos del gobierno, con casi una de cada cinco personas que reportan haberlas consumido en los últimos 12 meses.

El jueves tarde, el gobierno de ese estado dijo que prohibiría la financiación para las pruebas que verifican la pureza química de las drogas para que los usuarios puedan ver si estas han sido mezcladas con otras sustancias nocivas.

El secretario de Salud de Queensland, Tim Nicholls, dijo que el gobierno tenía "un enfoque de tolerancia cero con las drogas ilícitas".

"No hay una manera segura de consumir drogas", afirmó. "Los servicios de chequeo de drogas envían el mensaje equivocado".

Cameron Francis, director de la organización sin fines de lucro The Loop Australia, un servicio de pruebas químicas que opera en Queensland, dijo a la AFP estar "decepcionado y entristecido" por la decisión.

"Sin un servicio de testeo de píldoras, no tenemos idea de lo que está circulando hasta que es demasiado tarde", agregó.

The Loop Australia ha llevado a cabo pruebas financiadas por el gobierno durante un año en el estado y analizado unas 1200 drogas, dijo.

Una de cada siete muestras se desecharon luego de ser probadas, mientras que una de cada tres personas fue remitida a otros servicios de salud, explicó Francis.

El mercado australiano de drogas se ha vuelto cada vez más peligroso con el incremento del uso de opioides sintéticos como el fentanilo, advirtió.

Unas 3,9 millones de personas en Australia de 14 años o más -alrededor del 18% de la población- usaron drogas ilegales en el último año, de acuerdo con cifras oficiales.

lec/oho/rsc/cjc/atm