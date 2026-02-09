Estados árabes critican a Israel por ampliar sus poderes en Cisjordania ocupada

Por Ali Sawafta y Emily Rose

RAMALA/JERUSALÉN, 9 feb (Reuters) - Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos encabezaron el lunes a los Estados de la región en la condena de la decisión de Israel de facilitar la expansión de los asentamientos y ampliar sus poderes en Cisjordania, una medida que, según los críticos, va en la dirección de la anexión de los territorios ocupados

Las decisiones tomadas el domingo por el gabinete de seguridad israelí facilitarán a los colonos judíos la compra de tierras en Cisjordania y otorgarán a las autoridades israelíes más poder para actuar en zonas supuestamente bajo control palestino, según afirmaron dos altos ministros israelíes

Uno de ellos, el ultranacionalista ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, afirmó al anunciar las decisiones que el Gobierno "seguirá acabando con la idea de un Estado palestino"

Una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de países de Oriente Medio y otros países musulmanes, entre ellos Egipto y Turquía, denunció las decisiones como una violación del derecho internacional que socavaría la visión de una solución de dos Estados, así como la estabilidad en la región

Afirmaron que estas medidas tenían como objetivo afianzar los asentamientos israelíes en Cisjordania, desplazando a los palestinos e imponiendo la soberanía ilegal de Israel en la zona. La anexión del territorio ha sido durante mucho tiempo una prioridad de los partidos de extrema derecha de la coalición de Netanyahu

Jordania, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Arabia Saudí ha declarado que no establecerá tales relaciones hasta que se forme un Estado palestino

La mayoría de las naciones han respaldado durante mucho tiempo la creación de un Estado palestino junto a Israel como la mejor manera de resolver el conflicto que dura ya varias generaciones y consideran que Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, es la mayor parte de ese futuro Estado

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y Smotrich emitieron una declaración conjunta en la que explicaban las decisiones del gabinete de seguridad, compuesto por cinco miembros, que no se publicaron en su totalidad

El gabinete de seguridad decidió derogar una ley que data del control de Jordania sobre Cisjordania antes de 1967 para que los registros de la propiedad sean públicos en lugar de confidenciales, y eliminar el requisito de obtener un permiso de una oficina de la administración civil

Afirmaron que estas medidas facilitarían a los judíos la compra de tierras en Cisjordania

Hagit Ofran, del grupo israelí de vigilancia de los asentamientos Peace Now, afirmó que la decisión era contraria al derecho internacional y representaba un paso hacia la anexión de Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opone a la anexión y el año pasado afirmó que no permitiría a Israel llevar a cabo tal medida. "No va a suceder", declaró en septiembre Trump, que espera a Netanyahu en la Casa Blanca para una reunión el miércoles

Katz y Smotrich también afirmaron que el Gobierno había decidido ampliar las medidas de control y aplicación de la ley en relación con los delitos relacionados con el agua, los daños a los yacimientos arqueológicos y los riesgos medioambientales a las zonas A y B de Cisjordania

En virtud de los acuerdos provisionales de paz de Oslo de 1993, la zona A fue designada como zona bajo control de seguridad de la Autoridad Palestina y la zona B como zona bajo control conjunto con Israel. La mayor parte de Cisjordania pasó a ser zona C, bajo control de seguridad total de Israel

Esos cambios podrían permitir al ejército israelí llevar a cabo demoliciones de propiedades palestinas e impedir el desarrollo palestino no solo en la zona C, sino en toda Cisjordania, según afirmó Peace Now en un comunicado

(Reportaje de Ali Sawafta en Ramala, Emily Rose en Jerusalén y Tala Ramadan en Dubái; redacción de Angus McDowall; edición de Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos)