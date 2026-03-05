Estados de eeuu presentan demanda para detener los últimos aranceles globales de trump

Por Dietrich Knauth

5 mar (Reuters) -

Un grupo de 24 estados estadounidenses demandó el jueves al Gobierno del presidente Donald Trump en la primera ‌impugnación legal contra nuevos aranceles globales del ‌10%, ⁠alegando que el presidente no puede eludir una reciente sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalidó la mayoría de los anteriores impuestos a los productos ​importados. Estados liderados ⁠por los ⁠demócratas, entre ellos Nueva York, California y Oregón, sostienen que los nuevos aranceles, que Trump anunció inmediatamente ​después de la sentencia del alto tribunal del 20 de febrero, también son ilegales.

Los aranceles ‌se impusieron por 150 días en virtud de la ​Ley de Comercio de 1974, que tiene ​por objeto hacer frente a emergencias monetarias a corto plazo, y no a los déficits comerciales habituales que hay cuando una nación rica como Estados Unidos importa más de lo que exporta, según la demanda presentada por los estados ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Nueva York.

El fiscal general de Oregón, ​Dan Rayfield, dijo durante una rueda de prensa que los nuevos aranceles de Trump son un intento de "eludir" la colaboración con el Congreso, ⁠tal y como exige la Constitución de los Estados Unidos.

"No nos equivoquemos, la política económica característica del presidente Trump es históricamente impopular ‌y está costando a los estadounidenses, a nuestras empresas y a nosotros como estados cientos de miles de millones de dólares", dijo Rayfield. "No puede continuar solo porque unos pocos abogados de Trump hayan encontrado la manera de tergiversar las palabras y elaborar un argumento legal".

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que el Gobierno defenderá enérgicamente la acción del presidente en los tribunales.

"El presidente está ‌usando la autoridad que le ha otorgado el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y hacer ⁠frente a los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país", ‌dijo Desai.

El decreto de Trump del 20 de febrero impuso un arancel ⁠del 10% a las importaciones, pero el secretario del Tesoro de EEUU, Scott ⁠Bessent, dijo el miércoles que es probable que esas tasas aumenten hasta el 15% esta semana.

Trump ha convertido los aranceles en un pilar central de su política exterior en su segundo mandato, reclamando una autoridad absoluta para imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Pero el 20 de febrero, la Corte ‌Suprema le infligió una dura derrota al anular ​una gran parte de los aranceles que había impuesto en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, dictaminando que la ley no le otorgaba la autoridad que reclamaba. (Reporte de Dietrich Knauth en Nueva York, Nate Raymond en Boston, Jan Wolfe ‌en Washington, e.c, edición de Alexia Garamfalvi y Diane Craft, edición en español de Daniela Desantis)