Estados demócratas demandan para frenar los recortes a la atención de género infantil en EEUU

Por Jack Queen

23 dic (Reuters) -

Un grupo de fiscales generales estatales demócratas demandó el martes a la Administración del presidente Donald Trump para bloquear unas normas propuestas que reducirían el acceso de los niños a la atención de afirmación de género, la más reciente batalla judicial contra los esfuerzos de Trump por eliminar las protecciones legales para las personas trans.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., propuso la semana pasada reglas que excluirían de Medicaid y Medicare a los hospitales que brindan atención de afirmación de género a niños y prohibirían que el Programa de Seguro de Salud Infantil lo financie.

Kennedy, republicano, emitió un comunicado el 18 de diciembre en el que afirmaba que la revisión de pruebas realizada por su agencia había descubierto que los tratamientos médicos y quirúrgicos para niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género tenían un "perfil riesgo-beneficio desfavorable".

La demanda presentada el martes ante un tribunal federal de Oregón cuestiona las conclusiones del Departamento de Salud y Servicios Humanos y afirma que las normas propuestas son intentos ilegales de dictar estándares médicos, intimidar a los proveedores de atención médica y despojar a los estados de su autoridad para regular la medicina.

Los 19 estados y el Distrito de Columbia que presentaron la demanda afirmaron que las normas pondrían en peligro el acceso a la atención sanitaria de los jóvenes trans, amenazarían a los hospitales por proporcionar atención médicamente necesaria y obligarían a los médicos a elegir entre abandonar a sus pacientes o arriesgarse a perder su sustento.

"El secretario Kennedy no puede cambiar unilateralmente los estándares médicos publicando un documento en línea, y nadie debería perder el acceso a la atención médica necesaria porque su Gobierno federal trató de interferir en las decisiones que pertenecen a los consultorios médicos", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado el martes.

El Gobierno Trump ha intentado este año prohibir el servicio de personas trans en el ejército, prohibirles que usen su identidad de género en los pasaportes y prohibir a los trabajadores federales que usen baños que reflejen su identidad de género.

Trump pretende poner fin a lo que, según él, fue la promoción por parte del Gobierno de la "ideología de género", un término poco preciso utilizado a menudo por grupos conservadores para referirse a ideologías que promueven puntos de vista no tradicionales sobre el sexo y el género. Los activistas por los derechos consideran que el término es un tópico anti-LGBTQ y deshumanizante.

Los derechos de las personas trans se han convertido en un tema político polémico en los últimos años. Varios republicanos hicieron campaña para revertir las leyes de protección transgénero durante las elecciones de 2024 y más de dos decenas de estados liderados por republicanos han aprobado leyes que prohíben o restringen la atención de afirmación de género para jóvenes trans.

(Información de Jack Queen en Estes Park, Colorado; edición de Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)