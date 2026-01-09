Estados miembros de la UE confirman la aprobación del acuerdo con Mercosur

BRUSELAS, 9 ene (Reuters) - Los Estados miembros de la Unión Europea confirmaron el viernes que una amplia mayoría de ellos apoya el proyecto de acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur, informó Chipre, país que ostenta la presidencia de turno de la UE.

Las capitales de la UE tenían de plazo hasta las 17.00 horas de Bruselas (1600 GMT) para confirmar su voto por escrito, después de que los embajadores de los 27 miembros de la UE dieron su aprobación provisional al acuerdo unas horas antes.

El acuerdo se convertirá en el mayor tratado comercial de la UE, aunque aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor. (Reporte de Inti Landauro, edición en Español de Manuel Farías)