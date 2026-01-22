Estados Unidos abandonará la Organización Mundial de la Salud

Por Jennifer Rigby y Emma Farge

LONDRES, 22 ene (Reuters) - Estados Unidos saldrá oficialmente de la Organización Mundial de la Salud el jueves, ante las advertencias de que afectará ⁠tanto a la sanidad estadounidense como a ⁠la salud mundial y, además, en violación de una ley estadounidense que obliga a Washington a pagar a la agencia sanitaria de la ONU 260 millones de dólares en tasas que debe.

El presidente Donald Trump ⁠avisó de ‌que Estados Unidos abandonaría ​la organización el primer día de su presidencia en 2025. Según la ley estadounidense, tiene que avisar con un ​año de antelación y pagar todas las tasas pendientes antes de marcharse.

En el último año, muchos expertos en salud ‌mundial han instado a un replanteamiento, entre ellos recientemente el director general de ‌la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Espero ​que Estados Unidos recapacite y se reincorpore a la OMS", dijo a los periodistas en una rueda de prensa a principios de este mes. "Retirarse de la OMS el resto del mundo".

IMPROBABLE UN RETORNO RÁPIDO La OMS también dijo que EEUU aún no ha pagado las cuotas que debe de 2024 y 2025. Los Estados miembros tienen previsto debatir la salida de Estados Unidos y cómo se gestionará en el consejo ejecutivo de la OMS en febrero, dijo un portavoz de la OMS a Reuters por correo electrónico.

El Departamento de Estado de EEUU no respondió a las preguntas ⁠sobre si Estados Unidos podría marcharse sin pagar sus cuotas o qué puede significar salida para la colaboración mundial.

"Esta es una clara violación de la ​ley estadounidense", dijo Lawrence Gostin, director fundador del Instituto O'Neill para la Ley de Salud Global de la Universidad de Georgetown en Washington, un observador cercano de la OMS. "Pero es muy probable que Trump se salga con la suya". En declaraciones a Reuters en Davos, Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, una de las principales financiadoras de iniciativas de salud global y de parte del trabajo de la OMS, dijo que no esperaba que EEUU lo reconsiderara a corto plazo.

"No creo que Estados Unidos vuelva a ⁠la OMS en un futuro próximo", dijo, y añadió que cuando tuviera la oportunidad de defenderla, lo haría. "El mundo necesita a la ​Organización Mundial de la Salud".

QUÉ SUPONE LA SALIDA

Para la OMS, la marcha de Estados Unidos ha desencadenado una crisis presupuestaria que le ha llevado a reducir a la mitad su equipo directivo y a reducir el trabajo, recortando presupuestos en toda la agencia. Tradicionalmente, Washington ha sido, con diferencia, el mayor ‍patrocinador financiero de la agencia sanitaria de la ONU, aportando alrededor del 18% de su financiación global. La OMS también prescindirá de una cuarta parte de su personal a mediados de este año.

La agencia dijo que ha estado trabajando con EEUU y compartiendo información en el último año. No está claro cómo funcionará la colaboración en el futuro.

Expertos en salud mundial afirmaron que esto plantea riesgos para EEUU, la OMS y el ​mundo.

"La retirada de Estados Unidos de la OMS podría debilitar los sistemas y colaboraciones en los que el mundo confía para detectar, prevenir y responder a las amenazas sanitarias", dijo Kelly Henning, directora del programa de salud pública de Bloomberg Philanthropies, una organización sin ánimo de lucro en Estados Unidos. (Información de Jennifer Rigby ‍y Emma Farge; información adicional de Jeffrey Dastin en Davos; edición de David Gregorio; editado en español por Patrycja Dobrowolska)