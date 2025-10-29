Estados Unidos: Adidas gana un 56,7% más hasta septiembre, a pesar de los aranceles de EEUU

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) - La firma alemana de calzado y material deportivo Adidas se anotó un beneficio neto atribuido de 1259 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone una mejora del 56,7% en comparación con el mismo periodo de 2024, según ha informado la multinacional, que la semana pasada mejoró sus expectativas anuales al haber logrado mitigar parcialmente el impacto del aumento de los aranceles estadounidenses. Durante los primeros nueve meses del año, el margen bruto de la compañía aumentó en 0,8 puntos porcentuales, alcanzando el 51,9%, frente al 51,1% del año anterior, debido principalmente a la reducción de los costes, una mejor combinación de negocios y sólida rotación de productos, "que compensaron con creces el impacto negativo de las fluctuaciones cambiarias y los aranceles más elevados". La cifra de negocio hasta septiembre de la multinacional de las tres bandas alcanzó los 18.735 millones de euros, un 5,7% más, incluyendo un aumento del 4% en las ventas de calzado, hasta 10.987 millones, y del 10% en las de ropa, hasta 6381 millones, mientras que los ingresos por accesorios sumaron 1368 millones, un 3% más. En cuanto a las distintas regiones geográficas, el negocio en Europa de Adidas creció un 9% hasta septiembre, con 6311 millones; un 1% en Norteamérica, con 3821 millones; un 4% en China, hasta 2774 millones; un 6% en Latinoamérica, con 2091 millones; y un 6% en Japón y Corea del Sur, hasta 1087 millones de euros. Exclusivamente entre julio y septiembre, el beneficio neto atribuido de Adidas ascendió a 461 millones de euros, un 4,1% por encima del contabilizado un año antes, mientras que las ventas netas sumaron 6630 millones, un 3% más. "Me complace especialmente ver el fuerte crecimiento de nuestro negocio de rendimiento en todas las categorías y regiones", destacó Bjorn Gulden, consejero delegado de Adidas, quien subrayó la volatilidad del entorno a consecuencia del aumento de aranceles en EEUU y a la gran incertidumbre que existe entre minoristas y consumidores de todo el mundo. La semana pasada, la compañía alemana ya revisó al alza sus previsiones para el conjunto de 2025 ante el impulso de la marca y un rendimiento comercial mejor de lo esperado, así como por "los exitosos esfuerzos" acometidos para mitigar parcialmente los costes adicionales derivados del aumento de los aranceles estadounidenses. De este modo, Adidas espera ahora que el beneficio operativo de la compañía aumentará hasta alcanzar unos 2000 millones de euros, frente al rango anterior de entre 1700 y 1800 millones.