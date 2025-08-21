Estados Unidos: Aegon se plantea trasladar su sede a EEUU

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La aseguradora neerlandesa Aegon está evaluando la posibilidad de trasladar a Estados Unidos la sede central y el domicilio legal de la compañía, dado que este mercado representa el 70% de las operaciones de la firma y es un elemento clave para la estrategia y el crecimiento a largo plazo de la empresa. Aegon espera concluir el análisis en los próximos meses y tiene la intención de ofrecer más detalles al respecto el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con la celebración de su 'Día del Mercado de Capitales'.

El análisis de la aseguradora examinará las implicaciones del posible traslado, incluyendo el impacto en todos los accionistas de Aegon, y la posibilidad de convertir su cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en su principal cotización, junto con la negociación en Euronext.

Si Aegon decide proceder con la reubicación, se espera que la transición dure "de dos a tres años".

"Se espera que la reubicación del domicilio legal y la sede central de Aegon a Estados Unidos simplifique su estructura corporativa, ya que armonizará su domicilio legal, residencia fiscal, normas contables y marco regulatorio con la geografía donde realiza la mayor parte de su actividad", ha defendido Lard Friese, consejero delegado de Aegon.

Por otro lado, Aegon informó este jueves de que en los seis primeros meses del ejercicio logró un beneficio neto de 606 millones de euros, frente a las pérdidas de 65 millones contabilizadas un año antes, mientras que el resultado operativo aumentó un 19%, hasta 845 millones.

Asimismo, la aseguradora ha anunciado un aumento de 200 millones de euros en su programa de recompra de acciones, actualmente en curso, lo que eleva el total para el segundo semestre de 2025 a 400 millones de euros, el doble de lo anunciado en mayo.