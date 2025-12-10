Estados Unidos.- Aegon trasladará su sede a EE. UU. y pasará a llamarse Transamerica.

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La aseguradora neerlandesa Aegon trasladará su sede social y legal a Estados Unidos en un proceso que prevé concluir antes del 1 de enero de 2028, tras el que pasará a llamarse Transamerica, cuyas acciones seguirán cotizando en Euronext y NYSE tras la mudanza, mientras que las unidades de negocio continuarán operando bajo sus marcas actuales.

La decisión de Aegon se produce tras la revisión anunciada el pasado mes de agosto y respalda el compromiso de la entidad de priorizar los recursos para construir un grupo líder en seguros de vida y jubilación en Estados Unidos.

Aegon aspira a comenzar a presentar sus resultados anuales de 2027 por primera vez bajo los principios contables generalmente aceptados (PCGA) de Estados Unidos y dejará de publicar actualizaciones comerciales en 2026 y 2027 para facilitar la transición, limitándose a los informes semestrales completos.

La firma neerlandesa estima que la transición tendrá un coste único de implementación de unos 350 millones de euros, que se incurrirá entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2028.

La multinacional tiene previsto convocar una junta general extraordinaria en el cuarto trimestre de 2026 para solicitar la aprobación de los accionistas del traslado a EEUU. En este sentido, Vereniging Aegon, su mayor accionista, con un 32,6%, considera la mudanza a EEUU un paso importante y positivo para Aegon.

"Hoy marca un momento histórico en la transformación de nuestra compañía", ha afirmado Lard Friese, consejero delegado de Aegon, para quien las implicaciones organizativas de la decisión "son profundas" con un impacto significativo para los empleados de la sede central en Países Bajos.

"Si bien no fue una decisión fácil, refleja plenamente la realidad de nuestro negocio y prioriza los recursos para construir una franquicia líder en EEUU", ha comentado Friese, recordando Transamerica representa actualmente alrededor del 70% de las operaciones de Aegon.

Por otro lado, en el contexto de su mayor enfoque en EEUU, Aegon ha anunciado que iniciará una revisión estratégica de Aegon UK para evaluar la mejor manera de acelerar y maximizar el valor para todos los grupos de interés, incluyendo todas las opciones, sin descartar una posible desinversión.

En cuanto a su negocio internacional, que incluye mercados en crecimiento como España y Portugal, Brasil, China y Transamerica Life Bermuda, Aegon ha asegurado que seguirá invirtiendo en un crecimiento rentable.

RECOMPRA DE ACCIONES DE 400 MILLONES.

Asimismo, Aegon ha asegurado que su enfoque en la gestión de capital no cambiará bajo la nueva ambición estratégica y las entidades operativas de la firma se mantendrán bien capitalizadas, mientras que el capital excedente se devolverá a los accionistas con el tiempo, a menos que pueda invertirse en oportunidades de creación de valor.

De este modo, para impulsar la rentabilidad para los accionistas y alcanzar el objetivo de 1.000 millones de euros a finales de 2026, Aegon ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 400 millones de euros, que dará comienzo a principios del próximo mes de enero y se distribuirá equitativamente entre el primer y el segundo semestre de 2026.

Al mismo tiempo, confía en que los dividendos se beneficiarán de la reducción del número de acciones derivada de los programas de recompra, lo que permitirá un crecimiento del dividendo por acción superior al 5% anual.

Asimismo, como resultado de los planes de Aegon para fortalecer aún más sus negocios y crecer de forma rentable, la firma ahora prevé que su resultado operativo crezca aproximadamente un 5% anual entre 2025 y 2027, pasando de 1.500 a 1.700 millones de euros, impulsado por el crecimiento de los Activos Estratégicos de Aegon en EEUU.