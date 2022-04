Estados Unidos afirma que los militares rusos "todavía" tienen problemas de moral pese a su reabastecimiento

Estados Unidos ha se√Īalado que casi todas las fuerzas terrestres rusas est√°n en la regi√≥n del Donb√°s, desde Mari√ļpol hasta Mikolaiv, y ha asegurado que, pese a la concentraci√≥n y el reabastecimiento de las tropas, los militares rusos "todav√≠a" tienen problemas de moral y cohesi√≥n de sus unidades.

"Casi la mitad de sus tropas alistadas son reclutas que no reciben mucho entrenamiento y de quienes tenemos evidencia, incluso evidencia reciente ,de que se han desilusionado", ha dicho un alto funcionario estadounidense, agregando que todav√≠a no hay "ning√ļn indicio de que China haya brindado asistencia tangible, letal o no letal".

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha precisado que Valuyki, Belgorod y Rovenki, en el noreste de Ucrania, son √°reas de preparaci√≥n y reabastecimiento para las tropas rusas, que contin√ļan llegando a la provincia de Lugansk.

Asimismo, el alto funcionario estadounidense ha explicado que las fuerzas rusas tambi√©n tienen presencia en Donetsk, m√°s al sur de la regi√≥n del Donb√°s, as√≠ como cerca de las ciudades de Mikolaiv y Mari√ļpol. Tambi√©n habr√≠a un convoy ruso al norte de Izium.

"Ha habido alrededor de 150 salidas de aviones tripulados por Rusia en las √ļltimas 24 horas, y los ataques a√©reos contin√ļan enfoc√°ndose en Mariupol y el √°rea de operaciones de las fuerzas conjuntas de Ucrania", ha dicho, agregando que Mosc√ļ ha realizado el lanzamiento de m√°s de 1.550 misiles en Ucrania.

Pese a ello, el portavoz del Pent√°gono, John Kirby, ha se√Īalado este mi√©rcoles en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que Estados Unidos no est√° seguro de cu√°ndo Rusia lanzar√° una "ofensiva total", seg√ļn ha informado 'The Hill'.

En este sentido, el portavoz ha explicado que las fuerzas rusas pueden tomar la región del Donbás y poner fin a la lucha; utilizar el Donbás para negociar concesiones más amplias o incluso ir "más lejos" y tomar otras partes de Ucrania.