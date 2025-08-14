Estados Unidos.- Airbnb permite en Estados Unidos aplazar los pagos hasta más cerca de la fecha de llegada de la reserva

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

Airbnb permite a los huéspedes de Estados Unidos reservar algunos viajes sin pagar por adelantado con el objetivo de atraer a los viajeros preocupados por el presupuesto que pueden ser reacios a reservar con antelación. En concreto, los clientes no tienen que pagar el importe total hasta ocho días antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita del anuncio, según un comunicado de la empresa, que recoge 'Bloomberg'. La función, denominada 'Reserva ahora, paga después', está disponible para los anuncios de alquiler con sede en EE.UU. que tengan una política de cancelación flexible o moderada.

El negocio norteamericano ha lastrado el crecimiento general de las reservas, que aumentaron un 7,4% en el segundo trimestre y que habrían registrado un incremento de dos dígitos si se excluyera la región. Recientemente, la plataforma comunicó un beneficio neto de 796 millones de dólares (685 millones de euros) en el primer semestre de 2025, un 2,8% menos que un año antes, aunque prevé un verano positivo, según un comunicado.

De cara a verano, la empresa se muestra "alentada" por las tendencias actuales de la demanda correspondientes, por lo que estima generar unos ingresos de entre 4020 y 4100 millones de dólares (3459 y 3527,8 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que representa un aumento interanual del 8% al 10%. Sin embargo, Airbnb también espera una comparación interanual "más difícil" hacia el final de ese trimestre, siendo una dinámica que continuará a finales de año, lo que "ejercerá presión sobre las tasas de crecimiento".