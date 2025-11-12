Estados Unidos.- Airbnb probará en 2026 un servicio de entrega de comida para alojamientos en EE.UU. de la mano de Instacart

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Airbnb pondrá en marcha el próximo 5 de enero de 2026 un programa piloto de tres meses para probar un servicio de entrega de comida destinado a los huéspedes de alojamientos en Estados Unidos, en colaboración con la plataforma Instacart.

En concreto, esta iniciativa irá dirigida a los anfitriones seleccionados con anuncios disponibles en Phoenix, Orlando y Los Ángeles, según recoge 'Bloomberg'. Así, los huéspedes podrán realizar un pedido de Instacart dentro de la aplicación de Airbnb hasta tres semanas antes de su estancia.

Además, la compañía pagará a los anfitriones US$25 (21,5 euros) por cada pedido completado, junto con una bonificación de US$100 (86 euros) por el primero, si reciben los pedidos anticipados de los huéspedes y los guardan antes de su llegada.

En palabras de un portavoz de la plataforma de alquiler en un comunicado enviado por correo electrónico, Airbnb "prueba regularmente nuevas actualizaciones de productos, categorías e iniciativas, con el fin de proporcionar la mejor experiencia posible a nuestra comunidad".

Esta nueva opción es la última incorporación a la oferta de servicios de Airbnb que lanzó en mayo, que permite a los huéspedes reservar servicios similares a los de un hotel, como comidas preparadas, masajes, entrenamiento físico y citas para peluquería, maquillaje o manicura.