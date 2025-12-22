Estados Unidos.- Airbnb reactiva su plan antifiestas en alojamientos para Nochevieja

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - Airbnb reactiva su plan para evitar que se celebren fiestas en los alojamientos en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Australia durante Nochevieja, según ha informado en un comunicado. Esta tecnología evalúa una serie de factores para identificar las reservas que podrían presentar un mayor riesgo de que se celebre una fiesta, con el objetivo de reducir el riesgo de que se produzcan eventos que "puedan suponer molestias para la comunidad y fomentar las estancias respetuosas". El año pasado en España, este tipo de medidas impidieron que más de 2.600 personas reservaran un alojamiento entero en la plataforma de reservas para Nochevieja. Además, desde que se introdujo esta política y las medidas correspondientes hace cinco años, el índice global de avisos recibidos por Airbnb en relación con fiestas ha disminuido más del 50%. Junto a este plan, para ayudar a los anfitriones, los viajeros y las comunidades locales a fomentar los viajes responsables, Airbnb también ofrece tecnología de análisis de reservas, consejos para los anfitriones, servicio de asistencia para vecinos, una línea de protección 24 horas y un medidor de decibelios gratuito para los anfitriones en Estados Unidos.