Estados Unidos: Alcaraz se deshace de Lehecka y se jugará con Djokovic el pase a la final del US Open

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este martes para las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras deshacerse con solvencia del checo Jiri Lehecka en tres sets (6-4, 6-2, 6-4), y ahora se topará con un Novak Djokovic al alza y verdugo del estadounidense Taylor Fritz en cuatro mangas (6-3, 7-6, 3-6, 6-4).

El murciano necesitó menos de dos horas para volver a estar cerca de pelear por un título en un 'grande'. En Nueva York se está mostrando muy sólido y tampoco dio demasiadas opciones a un rival que este año le había derrotado en la pista dura de Doha y le había exigido en la final en la hierba de Queen's.

El cinco veces ganador de 'Grand Slam' no cedió tampoco ningún set a un Lehecka casi siempre a remolque y exigido, que no encontró nunca argumentos para inquietar al número dos del mundo, sobre todo al resto, y que pagó caras sus concesiones con su saque al inicio de las dos primeras mangas. Alcaraz sólo perdió 14 puntos con su servicio y nunca tuvo que afrontar una pelota de rotura, mientras que en la red dejó una vez muestras de su calidad y acabó el partido con 28 golpes ganadores por tan sólo 17 errores no forzados.

El tenista español aprovechó al máximo que Lehecka no terminó de entrar bien al duelo, sobre todo con su servicio. Tres dobles faltas en sus dos primeros saques y la rotura sobre el primero, le dieron ventaja al murciano que, por el contrario apenas daba concesiones, cuando sacaba.

Sin embargo, el checo resistió y con el paso de los minutos fue cogiendo más confianza en su tenis y en su derecha, aunque únicamente se tradujo en una mayor amenaza al resto sobre los dos últimos servicios del número dos del mundo. Este salvó con firmeza el 15-30 del octavo juego y el 40-40 del décimo para ponerse por delante en la Arthur Ashe.

La mejor noticia para el de El Palmar fue que Lehecka volvió a salir errático y entregó su saque a las primeras de cambio para darle una ventaja al español, que continuó muy cómodo en la pista y que además se vio ayudado porque su rival no pudo seguir su ritmo y cometió demasiados errores no forzados.

Alcaraz fue aumentando su amenaza al resto y tuvo otra buena opción en el quinto juego, pero estrelló su derecha en la red. A renglón seguido, Lehecka tuvo una de sus mejores oportunidades con un 0-30 y el español fue el que mantuvo la calma, volea de genio de por medio, para salvar la situación y no perdonar un mal juego al saque del centroeuropeo.

Con errores de revés y una doble falta, Lehecka entregó una segunda rotura y el murciano, con un 'ace' de segundo servicio, ponía muy cerca las semifinales.

El tercer parcial, en cambio, tuvo un guión diferente. El checo acertó esta vez a mantener su servicio y pudo al menos llevar la iniciativa en el marcador, pesa que el ganador de cinco 'Grand Slams' continuó sin aflojar y replicando cada servicio de su rival.

Aún así, la sensación en la Artur Ashe era que el choque se iba inclinando hacia el lado del número dos del mundo, que dejó pasar su oportunidad de rotura en el séptimo juego, pero no en el siguiente saque del centroeuropeo para, de nuevo, tirando de su efectivo saque, sellar su pase a la penúltima ronda en Flushing Meadows donde se medirá este viernes contra el serbio Novak Djokovic en un duelo que levantará mucha expectación.

TIRA DE EXPERIENCIA ANTE FRITZ Ni la edad, 38 años, ni la falta de preparación antes de llegar a Nueva York parecen detener al de Belgrado, que ha ido de menos a más en este US Open y que acabó con las esperanzas de la afición local al batir al estadounidense Taylor Fritz en cuatro sets (6-3, 7-5, 3-6, 6-4) tras casi tres horas y media de encuentro.

El cuatro veces campeón del torneo sigue dispuesto a lograr su 'Grand Slam' número 25 y demostró que todavía tiene tenis para aspirar a ello y después de firmar una cuarta semifinal en un 'grande' este año. En las tres anteriores, con retirada por lesión en Melbourne y derrotas ante el italiano Jannik Sinner en Roland Garros, no logró alcanzar la final y ahora lo intentará ante Alcaraz, al que batió a principios de año en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Djokovic neutralizó bien a un Fritz, finalista el año pasado y siempre peligroso en este tipo de superficies, pero que cayó por undécima ocasión en otros tantos partidos ante el exnúmero uno del mundo, principalmente por no sacar partido a sus numerosas oportunidades de 'break' (2/13) en un día donde el mayor debe de su rival estuvo en el servicio, con el que acumuló ocho dobles faltas.

El arranque del choque fue de 'Nole', que rompió pronto para coger una ventaja en el marcador que ya no soltó con Fritz no sacando partido a un 15-40 y a tres bolas de rotura más cuando el serbio sacaba con 5-3. El americano tampoco aprovechó tres pelotas de rotura al inicio de la segunda manga y lo volvió a pagar caro porque Djokovic no dejó pasar la suya.

Sin embargo, el cuarto cabeza de serie sí logró en esta ocasión el ansiado quiebre cuando el balcánico sacaba para cerrar el parcial, una alegría efímera porque el de Belgrado volvió a tirar de experiencia para romper a continuación y ya no perdonó con su saque. Fritz trató de no venirse abajo y por fin consiguió mandar en el marcador en el tercer set, donde sacó a relucir su mejor tenis (18 ganadores) y no dio concesiones con su saque para sacar partido a una rotura y alargar el choque.

Pero Djokovic, curtido en mil batallas, ni se inmutó y elevó sus prestaciones con el servicio para acabar con las esperanzas de la grada y de su rival. El serbio sólo cedió seis puntos con su servicio para aguantar hasta el 5-4 cuando la presión pudo el estadounidense para hincar la rodilla con una doble falta y tras haber salvado un 15-40.