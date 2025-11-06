Estados Unidos.- Alicante establece contactos en la WTM para "potenciar" el turismo de Estados Unidos

ALICANTE, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Patronato de Turismo Alicante City & Beach persigue "potenciar" el turismo de Estados Unidos en la ciudad tras un primer contacto mantenido con British Airways en la feria World Travel Market de Londres (WTM).

El evento, uno de los "mayores del mundo" del sector turístico, finaliza este jueves después de que el patronato haya mostrado su oferta para el mercado 'city break' o de escapada de fin de semana, el turismo gastronómico, el de congresos y eventos (MICE) y el deportivo, principalmente, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha calificado de "muy positiva la presencia de Alicante en la WTM: "Un año más venimos con una campaña promocional muy potente, con una gran pantalla en Leicester Square, al ser el británico nuestro principal mercado, pero en la que aprovechamos también para avanzar en otros como el estadounidense, el irlandés y el polaco".

La edil y técnicos del Patronato de Turismo han mantenido una quincena de reuniones en tres días con aerolíneas, touroperadores, agencias de viaje, consultoras del sector y prensa especializada.

Fruto de estos encuentros se va a realizar otro encuentro de trabajo con British Airways para "analizar los datos de la compañía y potenciar el mercado norteamericano".

Según el consistorio, "desde British Airways trasladan que han detectado un alto porcentaje de estadounidenses que hacen escala en Londres" para realizar el trayecto entre Gatwick y el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

"Ya estábamos detectando una mayor presencia de turismo americano y sobre todo el creciente interés de empresas estadounidenses por el turismo MICE en la ciudad, de manera que es un fenómeno que debemos analizar y potenciar", ha añadido Poquet.

Además, Alicante ha acudido a la WTM con su título de Capital Española de la Gastronomía de 2025. Los alicantinos Joaquín Baeza Rufete (estrella Michelin), Pablo Montoro (sol Repsol) y Paco Torreblanca han compuesto el menú para la presentación de destino gastronómica organizada por Turisme Comunitat Valenciana en Londres, con el objetivo de captar turismo gastronómico.

CAMPAÑA PROMOCIONAL

La campaña promocional de Alicante en Londres consiste en la aparición de frases de Spain Says en una gran pantalla en Leicester Square, similar a la lona instalada recientemente en la Puerta del Sol de Madrid.

En esta ocasión, se trata de una emisión cada minuto en la pantalla con frases que juegan con el clima y playas alicantinas "como reclamo turístico" y también con la oferta gastronómica, en línea con la promoción del título de Capital Española de la Gastronomía de 2025, "con el humor como protagonista".

Por ejemplo, se podrán contemplar mensajes en inglés como "en Alicante no decimos son las seis de la tarde, decimos todavía es la hora de la playa, y creo que es precioso". El impacto previsto es de 250.000 visualizaciones diarias desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre, según ha concretado el consistorio.