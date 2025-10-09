Estados Unidos apoya a Argentina con millonario plan financiero

BUENOS AIRES, 9 oct (Reuters) - Los mercados de Argentina reaccionaron al alza el jueves luego de que Estados Unidos anunciara su intervención directa en la plaza cambiaria y confirmara un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares con el banco central del país austral.

Estas son algunas reacciones a los anuncios, mientras los argentinos se preparan para las elecciones de medio término a fin de mes:

* JIM CRAIGE, CODIRECTOR DE INVERSIONES Y JEFE DE MERCADOS EMERGENTES, STONE HARBOR INVESTMENT PARTNERS

"Coincide bastante con las expectativas. No pensé que el Tesoro estadounidense compraría pesos directamente, pero el peso está respondiendo en consecuencia. (Bessent) dijo que iba a hacer algo, y algo significativo, y realmente lo hicieron. Todo muy positivo desde el punto de vista de los precios".

* IVAN CARRIÑO, ECONOMISTA

"Bessent confirma que compró ‘directamente’ pesos argentinos en la rueda de hoy, después de concluir las reuniones con Caputo (…) Apoyo concreto a reformas de Milei y también al techo de la banda (cambiaria)".

* EDUARDO ORDÓNEZ BUESO, GERENTE DE CARTERA DE DEUDA DE MERCADOS EMERGENTES, BANKINVEST

"Si no hubieran cumplido la promesa que hicieron (…) estaríamos hablando del colapso total de Argentina. Cuando lo anunciaron, los mercados se recuperaron inicialmente (...) Estamos esperando a que se concreten los detalles finales para que la gente se sienta cómoda y tranquila y deje de cuestionar los tipos de cambio".

* JUAN FRANCOS, ECONOMISTA JEFE DEL GRUPO SBS

"La clave post-elecciones seguirá siendo el poder reacceder al mercado voluntario para 'rollear' deuda en dolares, para lo que es clave bajar el riesgo país, algo que creemos se lograría mediante acumulación sostenida de reservas netas genuinas y un mayor grado de consenso político".

* ROBERTO GERETTO, ECONOMISTA DE ADCAP

"El anuncio es positivo por dos motivos. En primer lugar, por la confirmación del swap, que es por un monto significativo.

"También porque la venta de dólares de parte del Tesoro de EEUU constituye una señal muy contundente. Por supuesto, aún falta conocer detalles, pero la señal de apoyo es muy concreta y se empieza a materializar la ayuda, que era lo que pedía el mercado".

* SALVADOR VITELLI, ANALISTA

"La confirmación de algo que estaba ansioso el mercado.

Faltarán los detalles, pero sin dudas es algo inédito que el Tesoro americano opere directo en mercado de cambios.

Gran espaldarazo de confianza en la gestión actual por parte de Trump/Bessen.

(Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi Editado por Nicolás Misculin)