Estados Unidos.- Argelia se reafirma como principal suministrador de gas tras copar en noviembre el 45% del llegado a España

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

Argelia ha reafirmado en noviembre su papel de principal suministrador de gas natural a España, tras copar el 45,2% del total llegado al país, por delante de Estados Unidos, con el 24%.

En concreto, el gas natural procedente del país africano en noviembre alcanzó los 13.570 gigavatios hora (GWh) -entre el tubo Medgaz y por metanero-, por delante de los Estados Unidos -con 7.217 GWh-, Rusia (11%) y Nigeria (3,4%), según datos del Boletín Estadístico de Enagás.

En el acumulado del año, Argelia se consolida así como primer suministrador con el 35%, seguido de Estados Unidos, con el 31% y Rusia (10,6%).

La llegada de gas natural a España procedente de Rusia volvió a repuntar en noviembre, con 3.305 GWh, triplicando así los niveles mínimos desde el estallido de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa en febrero de 2022 de los últimos meses, aunque muy lejos de sus niveles máximos.

Y es que el gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos adoptados por la UE contra Rusia. En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

No obstante, la Comisión Europea puso antes del verano sobre la mesa una propuesta para prohibir todas las importaciones de gas ruso al mercado europeo antes del 1 de enero de 2028, una medida que ha apostado por acelerar un año, con fecha a 2027.

LOS ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, EN EL 80% DE LLENADO

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos en España, a cierre de noviembre se sitúan en el 80% de llenado, por debajo del 93% de hace un año, según los datos del boletín.

Mientras, en lo que va de año hasta el 8 de diciembre, el total de exportaciones ha crecido un 19,9% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 39,9 teravatios hora (TWh), y el total de salidas -demanda más exportaciones- ha crecido un 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 345,2 TWh.

En noviembre, la demanda total de gas natural ha crecido un 5,7%, hasta los 31,12 TWh. Desde el inicio del año hasta final del pasado mes, ha aumentado el 7,1% hasta los 296,2 TWh.